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Wrestling

High school wrestling: Wadsworth, Aurora earn conference team titles at Suburban League Tournament

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: February 4, 2017 - 08:03 PM
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Brecksville's Gabriel Tagg takes down Jimmy Carmany of Wadsworth during their 113 pound championship match during the Suburban League wrestling tournament Saturday at Aurora High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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