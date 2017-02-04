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High school wrestling: Wadsworth, Aurora earn conference team titles at Suburban League Tournament

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: February 4, 2017 - 08:03 PM | Updated: February 4, 2017 - 08:53 PM
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Brecksville's Gabriel Tagg takes down Jimmy Carmany of Wadsworth during their 113 pound championship match during the Suburban League wrestling tournament Saturday at Aurora High School. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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