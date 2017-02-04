High school wrestling: Wadsworth, Aurora earn conference team titles at Suburban League Tournament

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVVST1JBOiBUaGUgbmFtZXMgaW4gdGhlIFN1YnVyYmFuIExlYWd1ZSBoYXZlIGNoYW5nZWQs
IGJ1dCB0aGUgdGVhbSBjaGFtcGlvbnMgcmVtYWluIHRoZSBzYW1lLjwvcD48cD5UaGUgMjAxNS0x
NiBzY2hvb2wgeWVhciBiZWdhbiB3aXRoIHNldmVuIG5ldyBzY2hvb2xzIG1ha2luZyB1cCB0aGUg
TmF0aW9uYWwgYW5kIEFtZXJpY2FuIGNvbmZlcmVuY2VzIGluIHRoZSByZXZhbXBlZCAxNS10ZWFt
IGxlYWd1ZS48L3A+PHA+SW4gd3Jlc3RsaW5nLCBub3QgbXVjaCBpcyBkaWZmZXJlbnQgYXMgZm9y
IHRoZSAyNXRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHNlYXNvbiBXYWRzd29ydGggaGFzIGVpdGhlciB3b24gb3Ig
c2hhcmVkIGNvbmZlcmVuY2UgaG9ub3JzLjwvcD48cD5UaGUgR3JpenpsaWVzIGRpZCBpdCBhZ2Fp
biBTYXR1cmRheSwgd2lwaW5nIHVwIHRoZSBmaWVsZCB3aXRoIGZpdmUgaW5kaXZpZHVhbCBjaGFt
cGlvbnMgdG8gd2luIHRoZSBOYXRpb25hbCBzaWRlIG9mIHRoZSBsZWFndWUuPC9wPjxwPlRoZSBk
b21pbmFuY2Ugd2FzIGZlbHQgdGhyb3VnaG91dCBhcyBhbGwgMTQgd3Jlc3RsZXJzIHBsYWNlZCB3
aXRoIE1pY2hhZWwgTm9ydGggKDEyNiBwb3VuZHMpLCBDb2R5IFN1cnJhdHQgKDE2MCksIEpvZXkg
QmF1Z2htYW4gKDE3MCksIEFsZXggSm9uZXMgKDE4MikgYW5kIEpvcmRhbiBFYXJuZXN0ICgyODUp
IHNuYXJpbmcgdGl0bGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgdGFsa2VkIGFib3V0IHRoaXMgYWxsIHdl
ZWssJiM4MjIxOyBOb3J0aCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSB0aGUgc2tpbGwgYW5kIHN0cmVu
Z3RoIHRvIHdpbiB0aGlzIHRvdXJuYW1lbnQsIG9idmlvdXNseSwgYmVjYXVzZSB3ZSBiZWF0IEJy
ZWNrc3ZpbGxlIFszMS0yOSBpbiBhIGR1YWxdLiBUaGF0IHdhcyBvdXIgYmlnZ2VzdCBjb250ZW5k
ZXIuIEl0JiM4MjE3O3Mgb2J2aW91c2x5IGEgYmlnIGRlYWwgdG8gd2luIHRoZSBTdWJ1cmJhbiBM
ZWFndWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0IHNob3dlZCBldmVuIG1vcmUgYXQgMTYwIHdoZXJlIFN1
cnJhdHQgZmFjZWQgU3RvdyYjODIxNztzIEpvZXkgQW5kcmFzc3kgaW4gYSBiYXR0bGUgb2YgcmV0
dXJuaW5nIHN0YXRlIHBsYWNlcnMuPC9wPjxwPkFuZHJhc3N5LCB3aG8gaGFzIGJlZW4gb24gdGhl
IG1lbmQgbW9zdCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGZyb20gYW4gaW5qdXJ5LCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2Nv
cmUgYW4gb2ZmZW5zaXZlIHBvaW50IGFzIFN1cnJhdHQgd29uIGhpcyBzZWNvbmQgU0wgY3Jvd24g
d2l0aCBhIDctMiB2aWN0b3J5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBi
ZSB0aGUgZ3V5cyB0aGF0IGxvc2UgaXQgZm9yIHVzLCYjODIyMTsgU3VycmF0dCBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIDI1LXllYXIgdHJhZGl0aW9uLiBJdCYjODIxNztzIG1vcmUgdGhhbiBq
dXN0IHdpbm5pbmcgaXQgZm9yIHVzLiBJdCYjODIxNztzIHdpbm5pbmcgaXQgZm9yIHRoZSAyNCB0
aGF0IGNhbWUgYmVmb3JlIHVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJhZGl0aW9uIGFuZCBBdXJvcmEgZ28g
aGFuZC1pbi1oYW5kIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIEdyZWVubWVuIGhhdmUgd29uIDE1IGxlYWd1ZSB0
aXRsZXMgc2luY2UgMTk3NywgaW5jbHVkaW5nIHRocmVlIGluIGEgcm93IHdpdGggb25lIGNvbWlu
ZyBpbiB0aGUgQ2hhZ3JpbiBWYWxsZXkgQ29uZmVyZW5jZSBpbiAyMDE1LjwvcD48cD5BdXJvcmEg
d2FzIGF0IGl0IGFnYWluLCB0YWtpbmcgdGhlIEFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2Ugd2l0aCBmb3Vy
LXRpbWUgbGVhZ3VlIGNoYW1wIEphcnJvZCBCcmV6b3ZlYyAoMTM4KSBhbmQgdHdvLXRpbWUga2lu
Z3MgQ29ub3IgQml6amFrICgxOTUpIGFuZCBCdWJiYSBBcnNsYW5pYW4gKDIyMCkgdGFraW5nIGhv
bWUgaW5kaXZpZHVhbCB0aXRsZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUbyB1cyBpdCBtZWFucyBhIGxvdCBq
dXN0IHRvIGtub3cgeW91IGRvbWluYXRlZCB5b3VyIGxlYWd1ZSwmIzgyMjE7IEJyZXpvdmVjIHNh
aWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgZ29vZCBtaW5kIGJvb3N0ZXIsIGEgZ29vZCBjb25maWRl
bmNlIGJvb3N0ZXIgZm9yIHRoZSB3aG9sZSB0ZWFtLiBUaGlzIGlzIG91ciBsYXN0IGdvLWFyb3Vu
ZCB1bnRpbCBzZWN0aW9uYWwsIHNvIGl0JiM4MjE3O3MgZ29vZCBwcmFjdGljZSBiZWZvcmUgdGhl
IHJlYWwgZ29vZCBzdHVmZi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBob3cgQnJlY2tzdmls
bGUgbG9va2VkIGF0IGl0IGFzIHdlbGwuPC9wPjxwPldoaWxlIHRoZSBCZWVzIGhhdmUgZmluaXNo
ZWQgcnVubmVycy11cCBpbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSB0d28geWVhcnMgaW4gYSBy
b3csIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgcmV0dXJuIHRvIHRoZSBzdGF0ZSBkdWFscyBmaW5hbHMgbmV4dCB3
ZWVrZW5kIGFuZCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB0aGluayBvZiBhIGJldHRlciB3YXkgdG8gcHJpbWUg
Zm9yIHRoZSBzdHJldGNoIHJ1bi48L3A+PHA+SnVsaWFuIFRhZ2cgKDEwNiksIEdhYmUgVGFnZyAo
MTEzKSwgQW5kcmV3IFBlcmVsa2EgKDEyMCksIE1hcmNvIFJlZ2FsYnV0byAoMTMyKSBhbmQgRXRo
YW4gSGF0Y2hlciAoMTUyKSB0b29rIGhvbWUgaW5kaXZpZHVhbCB0aXRsZXMgZm9yIEJyZWNrc3Zp
bGxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaGVscHMsIGVzcGVjaWFsbHkgd2l0aCB0aGUgc3RyZW5ndGgg
b2Ygc2NoZWR1bGUgYmVjYXVzZSB3ZSB3cmVzdGxlZCB0aGUgSXJvbm1hbiwgQmVhc3Qgb2YgdGhl
IEVhc3QgYW5kIHRoZW4gdGhlIFtCcmVja3N2aWxsZV0gSG9saWRheSwmIzgyMjE7IFJlZ2FsYnV0
byBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IHRocm93IGluIHRoZSBEaWVzIGFuZCBvdXIgY29uZmVyZW5jZSBp
cyBubyBwdXNob3Zlci4gRXZlcnkgd2VlayBpcyB0b3VnaC4gQ29hY2ggW1RvZGRdIEhhdmVyZGls
bCBwcmVwYXJlcyB1cyB3ZWxsIGZvciB3aGF0JiM4MjE3O3MgYWhlYWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5I
YXZlcmRpbGwga25vd3Mgd2hhdCYjODIxNztzIGFoZWFkLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IGhlIHdh
c24mIzgyMTc7dCB1cHNldCB3aXRoIHRoZSBydW5uZXItdXAgbGVhZ3VlIGZpbmlzaC48L3A+PHA+
SW5zdGVhZCBvZiB3b3JyeWluZyBhYm91dCBzZWNvbmQgcGxhY2UsIHRoZSBzZWFzb25lZCBjb2Fj
aCB1c2VkIHRoZSBTTFQgYXMgYSBsaXRtdXMgdGVzdCBmb3IgdGhlIGJpZ2dlciB0aGluZ3MgZG93
biB0aGUgcm9hZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlIG1vcmUgeW91JiM4MjE3O3JlIGNo
YWxsZW5nZWQsIHRoZSBtb3JlIHlvdSB0ZXN0IHlvdXJzZWxmIGFnYWluc3QgZ29vZCBraWRzLCB0
aGUgbW9yZSB5b3UgZmlndXJlIG91dCB3aGF0IHBvc2l0aW9ucyB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29vZCBh
dCBhbmQgd2hhdCB5b3UgbmVlZCB0byB3b3JrIG9uLCYjODIyMTsgSGF2ZXJkaWxsIHNhaWQuICYj
ODIyMDtUaGUgc2Vhc29uJiM4MjE3O3Mgd2luZGluZyBkb3duLCBidXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBz
dGlsbCB0aW1lIHRvIGltcHJvdmUuIEl0JiM4MjE3O3MgYW4gZXZhbHVhdGlvbiBwaWVjZSBmb3Ig
dXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TTFQgZ2xvcnkgd2FzbiYjODIxNzt0IGxpbWl0ZWQgdG8gdGVhbXMg
YXMgQ29wbGV5JiM4MjE3O3MgQW50d29uIFB1Z2ggKDE0NSkgd29uIGhpcyBmb3VydGggbGVhZ3Vl
IHRpdGxlIGluIGEgcm93LiBBIHJldHVybmluZyBzdGF0ZSBwbGFjZXIsIHRoZSBzZW5pb3Iga25v
d3MgdGhpcyBpcyBoaXMgbGFzdCBjaGFuY2UsIHNvIHdpbm5pbmcgaXMgcGFyYW1vdW50LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7V2lubmluZyB0aGlzIGlzIGh1Z2UsJiM4MjIxOyBQdWdoIHNhaWQuICYjODIyMDtJ
dCYjODIxNztzIGFub3RoZXIgbm90Y2ggb24gdGhlIGxpc3Qgb2YgdGhpbmdzIEkgd2FudCB0byBk
byBzZW5pb3IgeWVhci4gSXQmIzgyMTc7cyBtb3RpdmF0aW9uIHRvIGtlZXAgbWUgZ29pbmcgdW50
aWwgdGhlIHN0YXRlIHRvdXJuYW1lbnQuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.