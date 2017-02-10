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High school wrestling: Woodridge ready to “enjoy” and “battle” in first state dual team appearance in Columbus

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 10, 2017 - 03:10 PM

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