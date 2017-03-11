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High school wrestling: Wyoga Lake Road home to two 126-pound state champions

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: March 11, 2017 - 08:30 PM

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