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Boys basketball: Archbishop Hoban 59, Walsh Jesuit 26

Hoban boys beat Walsh Jesuit 59-26

By Jeff Deckerd
Special to the Beacon Journal

Published: January 6, 2017 - 11:21 PM
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Walsh Jesuit's Tommy Cummings (left) guards Archbishop Hoban's Jake Snyder going to the basket in the first quarter Friday at Archbishop Hoban High School in Akron. Hoban won the contest 59-26. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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