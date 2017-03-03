Joe Yost stepping down as Ellet football coach after 38 seasons

PHA+Sm9lIFlvc3QgaGFzIHJlc2lnbmVkIGFzIHRoZSBFbGxldCBIaWdoIFNjaG9vbCBmb290YmFs
bCBjb2FjaCBhZnRlciAzOCBzZWFzb25zIGFzIHRoZSBsZWFkZXIgb24gdGhlIE9yYW5nZW1lbiBz
aWRlbGluZXMuPC9wPjxwPllvc3QgY29tcGlsZWQgYSByZWNvcmQgb2YgMjM0LTE1Mi0yIGFzIEVs
bGV0JiM4MjE3O3MgZm9vdGJhbGwgY29hY2gsIGFuZCBsZWQgdGhlIE9yYW5nZW1lbiB0byBwbGF5
b2ZmIGFwcGVhcmFuY2VzIGluIERpdmlzaW9uIEkgaW4gMTk5MSBhbmQgaW4gRGl2aXNpb24gSUkg
aW4gMjAxMiBhbmQgMjAxMy48L3A+PHA+WW9zdCBpcyBpbiBoaXMgc2Vjb25kIHllYXIgb2YgcmV0
aXJlbWVudCBmcm9tIGEgdGVhY2hpbmcgY2FyZWVyIHRoYXQgc3Bhbm5lZCBhbG1vc3QgNDAgeWVh
cnMuIEhlIHNlcnZlZCBhcyBhIHBoeXNpY2FsIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgaGVhbHRoIGluc3RydWN0
b3IgYXQgYm90aCBFbGxldCBIaWdoIFNjaG9vbCBhbmQgSHlyZSBNaWRkbGUgU2Nob29sLjwvcD48
cD5VbmRlciBZb3N0JiM4MjE3O3Mgd2F0Y2gsIEVsbGV0IHdvbiBvdXRyaWdodCBDaXR5IFNlcmll
cyBmb290YmFsbCBjaGFtcGlvbnNoaXBzIGluIDIwMTIgYW5kIDIwMTMsIGFuZCBzaGFyZWQgbGVh
Z3VlIHRpdGxlcyBpbiAxOTg5LCAxOTkxLCAxOTkyLCAxOTk1LCAyMDA2IGFuZCAyMDE2LiBIZSBy
ZWNvcmRlZCAyMyB3aW5uaW5nIHNlYXNvbnMgYW5kIHNpeCAuNTAwIHNlYXNvbnMsIGlzIHRoZSBv
bmx5IGNvYWNoIGluIENpdHkgU2VyaWVzIGhpc3RvcnkgdG8gYW1hc3Mgb3ZlciAyMDAgdmljdG9y
aWVzLCBhbmQgaGlzIHJlc3VtZSBpbmNsdWRlcyBDb2FjaCBvZiB0aGUgWWVhciBob25vcnMgaW4g
dGhlIENpdHkgU2VyaWVzIGFuZCBpbiB0aGUgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gSW5sYW5kIERpc3RyaWN0
LiBUaGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgc2VsZWN0ZWQgWW9zdCBmb3IgdGhlIENsZW0gQ2Fy
YWJvb2xhZCBDb2FjaCBvZiB0aGUgWWVhciBob25vciBpbiAyMDA1LjwvcD48cD5Zb3N0IGlzIHdp
ZG93ZWQgZm9sbG93aW5nIHRoZSBwYXNzaW5nIG9mIGhpcyB3aWZlLCBQYXQsIGxhc3QgeWVhci48
L3A+PHA+UHJpb3IgdG8gYmVpbmcgRWxsZXQmIzgyMTc7cyBoZWFkIGZvb3RiYWxsIGNvYWNoLCBZ
b3N0IHNwZW50IHNldmVuIHNlYXNvbnMgYXMgYW4gYXNzaXN0YW50IHRvIGZvcm1lciBPcmFuZ2Vt
ZW4gY29hY2ggQmlsbCBNY0xhaW4gZnJvbSAxOTcxLTE5NzUgYW5kIDE5NzctMTk3OCwgYW5kIG9u
ZSBzZWFzb24gYXMgYSB2b2x1bnRlZXIgYXNzaXN0YW50IHRvIGZvcm1lciBVbml2ZXJzaXR5IG9m
IEFrcm9uIGNvYWNoIEppbSBEZW5uaXNvbiBpbiAxOTc2LiBZb3N0IGNvYWNoZWQgdGhlIEVsbGV0
IGp1bmlvciB2YXJzaXR5IHRlYW0gYW5kIHZhcnNpdHkgd2lkZSByZWNlaXZlcnMsIGxpbmVtZW4g
YW5kIGxpbmViYWNrZXJzIGFzIGFuIGFzc2lzdGFudDsgYW5kIHdhcyB0aGUgZGVmZW5zaXZlIGNv
b3JkaW5hdG9yIGluIDE5NzUsIDE5NzcgYW5kIDE5NzguIFdpdGggRGVubmlzb24sIGhlIHdvcmtl
ZCBhcyBhbiBvdXRzaWRlIGxpbmViYWNrZXIgY29hY2ggZm9yIHRoZSBaaXBzLjwvcD48cD5Zb3N0
IGlzIGEgMTk3MSBncmFkdWF0ZSBvZiBFbGxldCB3aG8gZWFybmVkIHRocmVlIGxldHRlcnMgaW4g
Zm9vdGJhbGwgYW5kIG9uZSBpbiB3cmVzdGxpbmcuIEhlIHBsYXllZCBtaWRkbGUgbGluZWJhY2tl
ciBmb3IgTWNMYWluIGFuZCB3YXMgYSBzZW5pb3IgY2FwdGFpbi4gWW9zdCBjb250aW51ZWQgaGlz
IGVkdWNhdGlvbiBhdCBVQSB3aGVyZSBoZSBlYXJuZWQgYSBCYWNoZWxvcnMgZGVncmVlIGluIDE5
NzYgYW5kIGEgTWFzdGVycyBkZWdyZWUgaW4gMTk4NC4gPC9wPjxwPlN0YXkgdHVuZWQgdG8gT2hp
by5jb20gZm9yIG1vcmUgb24gdGhpcyBkZXZlbG9waW5nIHN0b3J5LiA8L3A+PHA+TWljaGFlbCBC
ZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpt
YmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gUmVhZCB0aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFy
c2l0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGln
aCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVy
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.