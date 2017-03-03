All CATEGORIES
☰ Menu

High school football

Joe Yost stepping down as Ellet football coach after 38 seasons

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 12:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Public Schools Athletic Director Joseph Vassalotti (left) chats with Ellet High School football coach Joe Yost at the annual football media day sponsored by the Akron Education Association on Aug. 6, 2015, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns04cut_01 Ben McKeown - AP
Mitchell Trubisky confident he wouldn’t be crushed by pressure of playing quarterback for hometown Browns

INDIANAPOLIS: Anyone who plays quarterback for the Browns fights an uphill battle under a microscope, and Mitchell Trubisky under­stands the Herculean task better than any other prospect at the NFL Scouting Combine.

cavs04cut_14
Cavaliers 135, Hawks 130: Cavs set NBA regular-season record with 25 3-pointers as Kyrie Irving, LeBron James dazzle
bbox04cut
NFL Combine 2017: Buckeye to watch — wide receiver Noah Brown
zmen04cut_01
Akron 66, Kent State 56: Zips pull away for win over rival Golden Flashes
yost04cut_04
Joe Yost stepping down as Ellet football coach after 38 seasons
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next