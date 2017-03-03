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High school football

Joe Yost stepping down as Ellet football coach after 38 seasons

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 12:19 PM | Updated: March 3, 2017 - 09:22 PM
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Akron Public Schools Athletic Director Joseph Vassalotti (left) chats with Ellet High School football coach Joe Yost at the annual football media day sponsored by the Akron Education Association on Aug. 6, 2015, in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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