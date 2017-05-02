All CATEGORIES
☰ Menu

High school football

Longtime assistant Chuck Shuman to be named Ellet football coach

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 2, 2017 - 05:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chuck Shuman, coach of the Ellet softball team, smiles as he speaks with officials prior to the start of a game at Davenport Park on April 25. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe03cut_01 Carlos Osorio - AP
Tigers 5, Indians 2: Indians ace Corey Kluber leaves with back discomfort in loss

DETROIT: Ace Corey Kluber left his start after the third inning with lower back discomfort in the Indians’ 5-2 loss to the Detroit Tigers on Tuesday night at Comerica Park.

cavs03cut_1
After injury-wracked season, Cavaliers show in Game 1 against Raptors they may be putting it all together
Cavaliers’ LeBron James continues to have fun interactions with fans
browns03cut_2
Browns executive Sashi Brown says quarterback DeShone Kizer shouldn’t feel pressure to start in 2017, but history says he’d better be ready
shuman03cut
Longtime assistant Chuck Shuman to be named Ellet football coach
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next