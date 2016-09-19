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Hoban football

OHSAA announces penalties against Hoban football team, coach Tim Tyrrell

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: September 19, 2016 - 10:31 PM | Updated: September 20, 2016 - 05:43 PM
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New Hoban head coach Tim Tyrell talks with his team during a scrimmage at Dowed Field against Firestone in Aug. 2013, in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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