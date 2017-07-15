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Only two local wrestlers still competing at Cadet Freestyle Nationals

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 15, 2017 - 07:58 PM

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