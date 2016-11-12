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High schools | Girls state soccer final: Walsh Jesuit 2, Springboro 0

Girls soccer/Walsh Jesuit 2, Springboro 0: Warriors win Division I state championship, their fifth consecutive title

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: November 12, 2016 - 10:41 PM
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Walsh Jesuit's Bella Rosalina kicks the ball away from Springboro's Bridie Herman (left) and Haley Dancer (right) during the Girls State Soccer Finals game on Saturday at MAPFRE Stadium during the first half in Columbus. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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