Girls soccer: Walsh Jesuit seeks fifth consecutive state title in Division I final

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TmFtZXMgY2hhbmdlIGFuZCBzbyBkb2VzIHN0eWxlIG9mIHBsYXksIGJ1dCB0aGVyZSBhcmUg
dHdvIGtleSBpbmdyZWRpZW50cyB0byBhIFdhbHNoIEplc3VpdCBnaXJscyBzb2NjZXIgcHJvZ3Jh
bSBleWVpbmcgaXRzIGZpZnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHN0YXRlIHRpdGxlIGFuZCAxMHRoIGNyb3du
IGluIHNjaG9vbCBoaXN0b3J5LjwvcD48cD5BY2hpZXZlbWVudCBzb21ldGltZXMgYnJlZWRzIHJl
bGF4YXRpb24gYW5kIGEgc2Vuc2Ugb2YgZW50aXRsZW1lbnQgaW4gc3BvcnRzLCBidXQgdGhlIFdh
cnJpb3JzIGFyZSBhbGwgYWJvdXQgYnJpbmdpbmcgYSBmYW1pbHkgYXRtb3NwaGVyZSBhbmQgbWFr
aW5nIHN1cmUgc3VjY2VzcyBzdGFydHMgd2l0aCBzaXN0ZXJob29kLjwvcD48cD5XYWxzaCAoMjEt
MSkgd2lsbCBmYWNlIFNwcmluZ2Jvcm8gKDE4LTEtMykgYXQgOCBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IE1B
UEZSRSBTdGFkaXVtIGluIGEgRGl2aXNpb24gSSBzdGF0ZSBmaW5hbCBzaG93ZG93biBhbmQgd2ls
bCBkbyBzbyB3aXRoIGEgZG93biBob21lIGF0dGl0dWRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgbWFrZXMg
aXQgYSBsb3QgYmV0dGVyLCYjODIyMTsgc2FpZCBXYXJyaW9ycyBjb2FjaCBEaW5vIE1jSW50eXJl
LCB3aG8gZm91bmRlZCB0aGUgcHJvZ3JhbSBpbiAxOTkzIGFuZCBoYXMgYmVlbiBhIHBhcnQgb2Yg
ZXZlcnkgY2hhbXBpb25zaGlwLiAmIzgyMjA7V2hlbiBnaXJscyBkb24mIzgyMTc7dCBsb29rIGF0
IHRoZW1zZWx2ZXMgYXMgYSBzZW5pb3IsIGZyZXNobWFuIG9yIHNvcGhvbW9yZSBvciB0aGV5IGRv
biYjODIxNzt0IGxvb2sgYXQgdGhlbXNlbHZlcyBhcyBhIHN0YXJ0ZXIgb3Igbm9uLXN0YXJ0ZXIg
b3Igcm9sZSBwbGF5ZXIsIGl0JiM4MjE3O3MgZ3JlYXQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm93LCBpdCYj
ODIxNztzIGp1c3QgYSBjdWx0dXJlLiBUaGlzIGN1bHR1cmUgd2FzIGZvdW5kZWQgc29tZSB0aW1l
IGFnbyBieSB0aG9zZSBwbGF5ZXJzIGJhY2sgaW4gdGhlIGRheS4gSSYjODIxNzttIGp1c3QgdGhl
cmUgdG8ga2VlcCBpdCBnb2luZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhbHNoIGlzbiYjODIxNzt0IGEgdGVh
bSBkZXZvaWQgb2Ygc3RhcnMuIDwvcD48cD5IaWdoIFNjaG9vbCBBbGwtQW1lcmljYW4gU29maWEg
Um9zc2kgKDI3IGdvYWxzLCAxNiBhc3Npc3RzKSBtaWdodCBiZSB0aGUgaGVhcnRiZWF0IG9mIHRo
ZSBXYXJyaW9ycywgYnV0IFdhbHNoIGFsc28gaGFzIHN0YW5kb3V0cyBpbiBCZWxsYSBSb3NhbGlu
YSAoMTUgZ29hbHMsIG5pbmUgYXNzaXN0cyksIE9saXZpYSBEYXJyb3cgKDEzIGdvYWxzLCBzZXZl
biBhc3Npc3RzKSBhbmQgS2F0aHJ5biBSYW1pY29uZSAoMTIgZ29hbHMsIG5pbmUgYXNzaXN0cyku
PC9wPjxwPk1hZGRpZSBTaGluYWJlcnJ5IGhhZCBhIGdvYWwgYW5kIGFuIGFzc2lzdCBpbiB0aGUg
c3RhdGUgc2VtaWZpbmFsIHdpbiBUdWVzZGF5IG92ZXIgVG9sZWRvIE5vdHJlIERhbWUgQWNhZGVt
eS4gU2hlIGFsc28gam9pbmVkIGEgYmFja2xpbmUgb2YgTGluYSBGZWx0b3ZpY2gsIEhhbGxlIFJv
Z2VycyBhbmQgQWJieSBNYWpvciBhcyB3ZWxsIGFzIGtlZXBlciBLaWVyYSBTYXJrYSB0byBlYXJu
IHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyAxN3RoIHNodXRvdXQgdGhpcyBzZWFzb24uIFdpdGggYWxsIHRo
YXQgc3VjY2VzcywgaXQgd291bGQgYmUgZWFzeSB0byBsZXQgdGhpbmdzIGdvIHRvIHlvdXIgaGVh
ZCwgYnV0IG5vdCB3aXRoIHRoZSBXYXJyaW9ycy48L3A+PHA+TGlzdGVuaW5nLCBmZWVsaW5nPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgYXdlc29tZSBiZWNhdXNlIHRoYXQgbWVhbnMg
d2hhdCB3ZSYjODIxNztyZSB0ZWxsaW5nIHRoZW0gYW5kIHdoYXQgd2Ugd2FudCB0aGVtIHRvIGZl
ZWwsIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgYWN0dWFsbHkgZmVlbGluZyBpdCwmIzgyMjE7IE1jSW50eXJlIHNh
aWQuICYjODIyMDtXaGVuIEkgYnJpbmcgdXAgdHJhZGl0aW9uLCBpdCBiZWNvbWVzIGEgcmVtaW5k
ZXIgdG8gdGhlIHNlbmlvcnMgYW5kIHRoZSBvbGRlciBwbGF5ZXJzIHRvIHJlYWxseSBnbyBvdXQg
b2YgdGhlaXIgd2F5IHRvIHJlaXRlcmF0ZSBpdCB0byB0aGUgcGxheWVycy4gV2hlbiB0aGV5IGhl
YXIgaXQgZnJvbSB0aGUgb2xkZXIgcGxheWVycywgdGhhdCYjODIxNztzIHdoZW4gaXQgcmVhbGx5
IG1ha2VzIGFuIGltcGFjdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlVuZGVmZWF0ZWQgaW4gc3RhdGUgZmluYWxz
LCBXYWxzaCBmYWNlcyBhIFNwcmluZ2Jvcm8gdGVhbSB0aGF0IHdlbnQgdG8gYSByZWdpb25hbCBm
aW5hbCBsYXN0IHNlYXNvbiBhbmQgb25lIHRoYXQgd2FzIGEgZGlzdHJpY3QgZmluYWxpc3QgdGhl
IHR3byBzZWFzb25zIGJlZm9yZSB0aGF0LjwvcD48cD5UaGUgUGFudGhlcnMgYXJlIG1ha2luZyB0
aGVpciBmaXJzdCB0cmlwIHRvIENvbHVtYnVzLCBidXQgdGhleSBoYXZlIGxvZ2dlZCBiYWNrLXRv
LWJhY2sgMTgtd2luIHNlYXNvbnMgYW5kIGhhdmUgd29uIDEyIGdhbWVzIG9yIG1vcmUgZGF0aW5n
IGJhY2sgdG8gMjAxMi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiBhbnl0aGlu
ZyBpZiBzb21lb25lIGhhcyBiZWVuIHRoZXJlIDEwIG1vcmUgdGltZXMgdGhhbiB1cyBvciBpZiB0
aGlzIGlzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lLCBpZiB0aGV5IGhhdmUgd2hhdCBpdCB0YWtlcywgdGhleSYj
ODIxNztyZSBnb2luZyB0byB3aW4gdGhlIGdhbWUsJiM4MjIxOyBNY0ludHlyZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7V2UmIzgyMTc7cmUganVzdCBnb2luZyB0byBoYXZlIHRvIGZpbmQgb3V0IHdoYXQgd2UgY2Fu
IGFib3V0IHRoZW0sIGJ1dCB3ZSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gY2hhbmdlIG11Y2guIFdl
JiM4MjE3O2xsIG1ha2UgYWRqdXN0bWVudHMgYW5kIGtlZXAgb3VyIGh1bWlsaXR5LiBUaGVyZSYj
ODIxNztzIHN0aWxsIHRoYXQgZHJpdmUgYW5kIGh1bmdlciB0byB3aW4gb25lIG1vcmUgZ2FtZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3MgYWxzbyB0aGUgZHJpdmUgdG8gcmVtYWluIHBlcmZl
Y3QgaW4gc3RhdGUgdGl0bGUgZ2FtZXMgYXMgV2Fsc2ggbG9va3MgdG8gYmVjb21lIHRoZSBmaXJz
dCBzY2hvb2wgcmVnYXJkbGVzcyBvZiBnZW5kZXIgdG8gd2luIGRvdWJsZSBkaWdpdCBzdGF0ZSB0
aXRsZXMuPC9wPjxwPlRoZSBzYW1lIGh1bmdlciB0aGF0IHdhcyB0aGVyZSB0byB3aW4gaXRzIGZp
cnN0IHRpdGxlIGluIDIwMDAgaXMgdGhlcmUgdG9kYXkuPC9wPjxwPk1jSW50eXJlIHdpbGwgc3Rp
bGwgdGFrZSB0aGUgZ2lybHMgZG93biBhIGRheSBlYXJseS4gVGhleSYjODIxNztsbCBzdGlsbCBl
YXQgbWVhbHMgdG9nZXRoZXIuIEhlJiM4MjE3O2xsIHN0aWxsIGNsZWFuIHRoZWlyIGNsZWF0cyBw
cmlvciB0byB0aGUgZmluYWwgYW5kIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgYXJyaXZlIGVhcmx5IGFuZCB3YXRj
aCBvbmUgb2YgdGhlIG90aGVyIGRpdmlzaW9uIGZpbmFscy4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHRyYWRpdGlv
biB0aGF0IGhhcyBvbmx5IGdvdHRlbiBzdHJvbmdlciBhbmQgYW4gb2NjYXNpb24gdGhhdCBvbmx5
IGdldHMgYmV0dGVyIHdpdGggYWdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB1bmJlbGlldmFi
bGUsJiM4MjIxOyBSYW1pY29uZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHNvIGV4Y2l0ZWQuIEl0
JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgYSB3b25kZXJmdWwgZXhwZXJpZW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.