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Division III regional semifinal: Archbishop Hoban 21, St. Vincent-St. Mary 7

High school football/Archbishop Hoban 21, St. Vincent-St. Mary 7: Knights top rival Irish to advance to Division III regional final

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: November 12, 2016 - 10:59 PM | Updated: November 13, 2016 - 12:39 PM
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St. Vincent-St. Mary offensive lineman Damien Palmer and Caleb Conner try to block Archbishop Hoban defender Reid Allen in the �Division III regional final. The Knights will face New Philadelphia at 7 p.m. next Saturday in the regional final. (Michael Allen Blair/Special to the Beacon Journal.)


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