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Division III regional semifinal: Archbishop Hoban 21, St. Vincent-St. Mary 7

High school football/Archbishop Hoban 21, St. Vincent-St. Mary 7: Knights top rival Irish to advance to Division III regional final

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: November 12, 2016 - 10:59 PM
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Michael Allen Blair/Special to the Beacon Journal Archbishop Hoban quarterback Danny Clark is sacked for a loss by a host of St. Vincent-St. Mary players during the second quarter of the Division III regional semifinal Saturday at InfoCision Stadium in Akron. (Michael Blair/Special to the Beacon Journal)


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