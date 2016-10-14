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Football: Archbishop Hoban 21, Walsh Jesuit 0

High school football / Archbishop Hoban 21, Walsh Jesuit 0: Knights blank Warriors in defensive struggle

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: October 14, 2016 - 10:35 PM
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Hoban running back Todd Sibley (23) rushes for a gain of nine yards past Walsh Jesuit's Rafe Lewis (21) in the first quarter Friday at Walsh High School in Cuyahoga Falls. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)


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