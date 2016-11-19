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Division III regional final: Archbishop Hoban 34, New Philadelphia 3

High school football / Archbishop Hoban 34, New Philadelphia 3: Todd Sibley’s rushing, strong defense propel Knights to Division III state semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 19, 2016 - 10:36 PM
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Hoban's Daniel Jackson jumps over New Philadelphia's LJ Lowery as he rushes for yards in the second quarter of a Division III regional championship game Saturday at Northwest High School in Canal Fulton. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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