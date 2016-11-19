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Division V regional final: Canton Central Catholic 40, Garrettsville Garfield 13

High school football/Canton Central Catholic 40, Garrettsville Garfield 13: Crusaders charge into Division V state semifinals

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: November 19, 2016 - 10:37 PM

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