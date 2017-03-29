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Plain Rotary Stark-Summit All-Star basketball

Plain Rotary Star-Summit All-Star basketball: Stark teams earn sweep

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: March 29, 2017 - 11:20 PM
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GlenOak's Dai'Shona Polk (center) grabs for the ball between Aurora's Syarra Sellers (left) and Tallmadge's Brin Stralka in the second quarter of the Plain Rotary All-Star Classic at Malone University on Wednesday in Canton. The Stark County team won 84-59 over the Summit County team. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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