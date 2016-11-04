High school football / Woodridge 18, Struthers 6: Undefeated Bulldogs survive first-round playoff challenge

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UGVuaW5zdWxhOiBXb29kcmlkZ2UgZm91bmQgaXRzZWxmIGluIHVuZmFtaWxpYXIgdGVycml0
b3J5IGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBhbGwgc2Vhc29uIEZyaWRheSBuaWdodC48L3A+PHA+VGhl
IEJ1bGxkb2dzLCB3aG8gaGFkIHdvbiBldmVyeSBnYW1lIHRoaXMgc2Vhc29uIGJ5IGF0IGxlYXN0
IDMwIHBvaW50cywgZ290IGFsbCB0aGV5IGNvdWxkIGhhbmRsZSBmcm9tIFN0cnV0aGVycyBiZWZv
cmUgcHVsbGluZyBvdXQgYSBoYXJkLWZvdWdodCAxOC02IHZpY3RvcnkgaW4gYSBEaXZpc2lvbiBJ
ViwgUmVnaW9uIDEzIHF1YXJ0ZXJmaW5hbCBhdCBMYWhvc2tpIEZpZWxkLjwvcD48cD5Xb29kcmlk
Z2UgKDExLTApIGFkdmFuY2VkIHRvIG1lZXQgTm8uIDEgc2VlZCBhbmQgdW5kZWZlYXRlZCBMYWtl
IENvdW50eSBQZXJyeSBuZXh0IEZyaWRheSBhdCA3OjMwIHAubS4gYXQgYSBzaXRlIHRvIGJlIGRl
dGVybWluZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG1vcmUgZnVuLCYjODIyMTsgV29vZHJp
ZGdlIGNvYWNoIEplZmYgRGVja2VyIHNhaWQgYWJvdXQgcGxheWluZyBpbiBhIGNsb3NlIGdhbWUg
Zm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGFsbCBzZWFzb24uICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGJldHRlciB0
aGFuIGJlaW5nIHVwIDMwIHBvaW50cyBhdCBoYWxmdGltZSBhbmQgdGhlIG9ubHkgdGhpbmcgbGVm
dCB0byBkbyBpcyBbZGV0ZXJtaW5lXSB3aGVuIHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBwdXQgaW4gb3VyIEpW
IHBsYXllcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBhIGhhcmQtaGl0dGluZyBnYW1lIGZyb20gdGhlIGJl
Z2lubmluZyBvbiBib3RoIHNpZGVzLCBlYWNoIHRlYW0gd2FzIHBlbmFsaXplZCBmb3IgdW5zcG9y
dHNtYW5saWtlIGNvbmR1Y3QgZm9yIGxhdGUgaGl0cy4gQnV0IGl0JiM4MjE3O3MgV2VlayAxMSBp
biBoaWdoIHNjaG9vbCBmb290YmFsbCBpbiBPaGlvLCBhbmQgbm8gdGVhbSB3YW50cyBpdHMgc2Vh
c29uIHRvIGVuZC48L3A+PHA+VGhlIGdhbWUgd2FzIHNjb3JlbGVzcyB0aHJvdWdoIG1vc3Qgb2Yg
dGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgdW50aWwgV29vZHJpZGdlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIE1hc29uIEx5ZGlj
IGhvb2tlZCB1cCB3aXRoIFNoYXJpZiBIb3dhcmQgZm9yIGEgMzAteWFyZCB0b3VjaGRvd24gcGFz
cyB3aXRoIDI6NDAgbGVmdC4gVGhlIGV4dHJhLXBvaW50IGtpY2sgd2FzIGJsb2NrZWQsIHRob3Vn
aCwgbWFraW5nIGl0IDYtMC48L3A+PHA+U3RydXRoZXJzICg5LTIpIGhhZCBvcHBvcnR1bml0aWVz
IHRvIHNjb3JlLCBidXQgV29vZHJpZGdlJiM4MjE3O3MgZGVmZW5zZSBzdGVwcGVkIHVwIHdoZW4g
dGhlIG9mZmVuc2Ugd2FzbiYjODIxNzt0IGFibGUgdG8gZ2V0IHBvaW50cyBvbiB0aGUgYm9hcmQu
IFRoZSBXaWxkY2F0cyYjODIxNzsgYmVzdCBjaGFuY2UgdG8gc2NvcmUgY2FtZSBvbiB0aGUgcG9z
c2Vzc2lvbiBhZnRlciBIb3dhcmQmIzgyMTc7cyB0b3VjaGRvd24sIGJ1dCB0aGV5IHdlcmUgdGh3
YXJ0ZWQgd2hlbiBxdWFydGVyYmFjayBBSiBNdXNvbGlubyB3YXMgdGFja2xlZCBhbiBpbmNoIHNo
b3J0IG9mIHRoZSBnb2FsIGxpbmUgb24gZm91cnRoIGRvd24uPC9wPjxwPlRoZSBCdWxsZG9ncyB0
aGVuIHByb2R1Y2VkIGFuIDE4LXBsYXksIDk3LXlhcmQgZHJpdmUgdGhhdCBzdGFydGVkIG9uIHRo
ZWlyIG93biAxIGFuZCBlbmRlZCBvbiBhIDIwLXlhcmQgZmllbGQgZ29hbCBieSBIb3dhcmQgdGhh
dCBtYWRlIGl0IDktMC48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIGFkZGVkIGEgc2FmZXR5IHRvIG1ha2UgaXQg
MTEtMCB3aGVuIFN0cnV0aGVycyBwdW50ZXIgTXVzb2xpbm8gcmVjZWl2ZWQgYSBiYWQgc25hcCBh
bmQgdGhlIGJhbGwgZmVsbCBvdXQgb2YgdGhlIGJhY2sgb2YgdGhlIGVuZCB6b25lLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7UGxheW9mZiBmb290YmFsbCBpcyBmdW4uIEl0JiM4MjE3O3MgZnVuIHRvIGNvYWNoIHdo
ZXJlIHlvdSBiYXR0bGUgdG8gdGhlIGVuZCBhbmQgeW91IGhhdmUgdG8gbWFrZSB0aGUgcmlnaHQg
Y2FsbHMgYW5kIHRyeWluZyB0byBiZSBvbiB0b3Agb2YgeW91ciBnYW1lLCYjODIyMTsgRGVja2Vy
IHNhaWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgc2Vjb25kIGhhbGYgd2FzIHRoZSBzYW1lLCBhcyB0aGUg
QnVsbGRvZ3MgZGVmZW5zZSBoZWxkIHRoZSBXaWxkY2F0cyBhdCBiYXkgdW50aWwgTXVzb2xpbm8g
Zm91bmQgYSBjcmVhc2UgYW5kIHJhbiAyOCB5YXJkcyBmb3IgdGhlIHNjb3JlIHdpdGggNDoyOSBs
ZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLiBBIHBhc3MgYXR0ZW1wdCBmb3IgdHdvIHBvaW50cyBm
YWlsZWQsIG1ha2luZyBpdCAxMS02LjwvcD48cD5NdXNvbGlubywgd2hvIHdpbGwgcGxheSBhdCBL
ZW50IFN0YXRlIG5leHQgeWVhciBhcyBhIGRlZmVuc2l2ZSBiYWNrLCB3YXMgYWxsIG92ZXIgdGhl
IGZpZWxkIG9uIGJvdGggc2lkZXMgZm9yIFN0cnV0aGVycyBhbmQgbWFkZSBwbGF5IGFmdGVyIHBs
YXkuIEJ1dCBXb29kcmlkZ2Ugd2FzIHVwIHRvIHRoZSBjaGFsbGVuZ2UgYW5kIGhlbGQgdGhlIFdp
bGRjYXRzIHNjb3JlbGVzcyB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgd2F5LjwvcD48cD5MeWRpYyBwdXQgdGhl
IGdhbWUgYXdheSB3aXRoIHRocmVlIG1pbnV0ZXMgdG8gcGxheSB3aGVuIGhlIGZvdW5kIEpha2Ug
TWFyZ3JvZmYgd2l0aCBhIDUwLXlhcmQgc2NvcmluZyBzdHJpa2UgdG8gbWFrZSBpdCAxOC02Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7QWxsIGd1eXMgbGlrZSB0byBoaXQgYW5kIHRoZXkgZG8gYSBncmVhdCBqb2Ig
b2YgaXQuIEJ1dCBTdHJ1dGhlcnMgbGlrZXMgdG8gaGl0LCB0b28uIEl0IHdhcyBhIGdvb2QsIGhh
cmQtaGl0dGluZyBwbGF5b2ZmIGdhbWUsJiM4MjIxOyBEZWNrZXIgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.