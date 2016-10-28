All CATEGORIES
☰ Menu

Woodridge 42, Springfield 7

High school football / Woodridge 42, Springfield 7: Bulldogs roll over Spartans to cap undefeated season

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: October 28, 2016 - 10:23 PM | Updated: October 29, 2016 - 01:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Woodridge receiver Kyle Kelleher (top) catches a 33 yard pass for first down over Springfield's Michael Thomas (3) in the second quarter of their football game at Woodridge High School on Friday,. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe29_40 David J. Phillip - AP
World Series Game 3/Indians 1, Cubs 0: Indians shut out Cubs to take 2-1 lead in series

CHICAGO: Chicago Cubs fans waited 71 years to see a World Series game at Wrigley Field, but they’ll have to wait at least one more night to see their team score a run, as the Indians’ pitching staff continued its torrid run through October with a 1-0 shutout win in Game 3.

watch29_11
Indians fans gather at Progressive Field for Game 3 of World Series
cavs29_06
Cavaliers 94, Raptors 91: Kyrie Irving’s 3-pointer lifts Cavs to victory
tribe29_08
Marla Ridenour: Indians scratch out dramatic 1-0 victory in Game 3 to cap Josh Tomlin’s special night
tsider29
Second time pitching on short rest doesn’t faze Indians’ Corey Kluber
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next