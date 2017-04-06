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RubberDucks open 2017 season with championship rings, banner on rainy night in Akron

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 6, 2017 - 09:06 PM
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Akron RubberDucks fans Kelly (left) and Wendy Shumaker of Newcomerstown take shelter from the cold temperatures at Canal Park during the home opener against the Bowie Baysox on Thursday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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