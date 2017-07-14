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Several Akron Public Schools coaches supportive of an Academy concept that will likely affect athletic teams in some capacity

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 14, 2017 - 01:39 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:28 PM
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