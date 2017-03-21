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boys basketball | Division II state semifinal:  St. Vincent-St. Mary vs. Trotwood-Madison

St. V-M seeks redemption against Trotwood-Madison in Division II state semifinal

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 21, 2017 - 08:04 PM
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St. VincentSt. Mary's Jonathan Williams drives against Lake Catholic's Luke Frazier in the first quarter of their Division II regional semifinal game, March 16 at the Canton Memorial Civic Center. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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