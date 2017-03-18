All CATEGORIES
☰ Menu

Division II regional final: St. V-M 72, Cleveland Central Catholic 48

St. Vincent-St. Mary 72, Cleveland Central Catholic 48: Fighting Irish state-bound after huge second half in Division II regional final

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 18, 2017 - 06:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

St. VincentSt. Mary's Scott Walter puts the ball up against Cleveland Central Catholic's Cameron Cunningham in the fourth quarter of the Divison II regional boys basketball final game on Saturday at Canton Memorial Civic Center in Canton. St. VincentSt. Mary defeated Cleveland Central Catholic 72-48. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe22cut_01 Alex Gallardo - AP
Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC

GOODYEAR, Ariz: Carlos Santana needed to do something, anything, standing on base after a hit for the Dominican Republic in the World Baseball Classic earlier this month. His teammates in the dugout were counting on him.

cavs21web
Braces just another badge of courage for Cavaliers’ ironman Tristan Thompson
tribe21cut_01
Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season
LeBron to sing ‘Carpool Karaoke’ and more: ‘it’s going to be phenomenal’
Division II state basketball scouting report
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next