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St. Vincent-St. Mary 72, Cleveland Central Catholic 48: Fighting Irish state-bound after huge second half in Division II regional final

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: March 18, 2017 - 06:15 PM | Updated: March 18, 2017 - 08:27 PM
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St. VincentSt. Mary's Scott Walter puts the ball up against Cleveland Central Catholic's Cameron Cunningham in the fourth quarter of the Divison II regional boys basketball final game on Saturday at Canton Memorial Civic Center in Canton. St. VincentSt. Mary defeated Cleveland Central Catholic 72-48. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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