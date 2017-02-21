State 1-meter diving scouting box

PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPldoZXJlOjwvc3Ryb25nPiBDLlQuIEJyYW5pbiBOYXRh
dG9yaXVtIGluIENhbnRvbjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+V2hlbjogPC9zdHJv
bmc+OSBhLm0uIFdlZG5lc2RheSAmIzgyMTI7IERpdmlzaW9uIElJIGdpcmxzOyAgMiBwLm0uIFdl
ZG5lc2RheSAmIzgyMTI7IERpdmlzaW9uIElJIGJveXM7IDkgYS5tLiBUaHVyc2RheSAmIzgyMTI7
IERpdmlzaW9uIEkgZ2lybHM7IDkgYS5tLiBTYXR1cmRheSAmIzgyMTI7IERpdmlzaW9uIEkgYm95
czwvcD48cD48c3Ryb25nPkFLUk9OLUFSRUEgU1RBVEUgUVVBTElGSUVSUzwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIElJIGdpcmxzOiA8L3N0cm9uZz5Ob25lPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
RGl2aXNpb24gSUkgYm95czogPC9zdHJvbmc+RHJldyBBbGJyZWNodCwgU29waC4sIEF1cm9yYTwv
cD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgZ2lybHM6IDwvc3Ryb25nPk1hZGlzb24gUmVlZCwgSnIu
LCBCcmVja3N2aWxsZTwvcD48cD48c3Ryb25nPkRpdmlzaW9uIEkgYm95czogPC9zdHJvbmc+RGF2
aWQgV2FzemFrLCBTci4sIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXI7IENhc3NpZWwgWXV6aWMsIFNyLiwg
S2VudCBSb29zZXZlbHQ7IEpha2UgTG93ZSwgU3IuLCBCcnVuc3dpY2s7IGFuZCBHYWJlIEN1cnJl
bnMsIFNvcGguLCBXYWRzd29ydGggPC9wPjxwPiYjODIxMjsgPHN0cm9uZz5NaWNoYWVsIEJlYXZl
bjwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.