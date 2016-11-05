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Cross Country

State cross country meet: Woodridge wins boys, girls Division II championships

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 5, 2016 - 08:58 PM

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