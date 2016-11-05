State cross country meet: Woodridge wins boys, girls Division II championships

PHA+VGhlIHBvc3RzZWFzb24gc3dlZXAgaXMgY29tcGxldGUgZm9yIHRoZSBXb29kcmlkZ2UgY3Jv
c3MgY291bnRyeSB0ZWFtcy48L3A+PHA+VGhlIEJ1bGxkb2dzIGNvbmNsdWRlZCB0aGUgMjAxNiBz
ZWFzb24gd2l0aCBEaXZpc2lvbiBJSSB0ZWFtIHRpdGxlcyBhdCB0aGUgc3RhdGUgbWVldCBhdCBO
YXRpb25hbCBUcmFpbCBSYWNld2F5IGluIEhlYnJvbi48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIGJlY2FtZSB0
aGUgZmlmdGggc2Nob29sIGluIHN0YXRlIGhpc3RvcnkgdG8gd2luIGNyb3NzIGNvdW50cnkgdGVh
bSB0aXRsZXMgaW4gZWFjaCBnZW5kZXIgaW4gdGhlIHNhbWUgeWVhci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGUga2lkcyByYW4gYXdlc29tZSwmIzgyMjE7IFdvb2RyaWRnZSBjb2FjaCBKZWZmIEhvd2FyZCBz
YWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBleGNpdGluZy4gVGhlIG5pY2UgdGhpbmcgYWJvdXQgY3Jvc3Mg
Y291bnRyeSBpcyB0aGF0IHRoZXJlIGlzIG5vYm9keSBnZXR0aW5nIGluIHlvdXIgd2F5LiBZb3Ug
ZG8gd2hhdCB5b3UgZG8sIGFuZCBvdXIga2lkcyByYW4gdmVyeSB3ZWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2UgaGFkIHJlYWxseSBnb29kIGRheXMgZnJvbSBvdXIgcnVubmVycy4gV2UgZmluaXNoZWQgd2l0
aCBmb3VyIEFsbC1PaGlvIGJveXMsIG9uZSBBbGwtT2hpbyBnaXJsLCBuaW5lIEFjYWRlbWljIEFs
bC1PaGlvYW5zLiBXZSBoYWQgYSByZWFsbHkgZ29vZCBkYXkgYXMgYSBwcm9ncmFtLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+V29vZHJpZGdlJiM4MjE3O3MgYm95cyBzY29yZWQgNzIgcG9pbnRzLiBMZXhpbmd0b24g
KDEwNikgYW5kIFJvY2t5IFJpdmVyICgxNTIpIHdlcmUgc2Vjb25kIGFuZCB0aGlyZC4gVHVzbGF3
ICgyMDUpIHdhcyBzZXZlbnRoIGFuZCBTdC4gVi1NIHdhcyAxM3RoICgyOTQpLjwvcD48cD5Xb29k
cmlkZ2Ugc2VuaW9yIFlvdXNlZiBFbGt1cmQgd2FzIGZpZnRoIGluIDE1OjE1LjcuIEp1bmlvciBO
b2FoIFBlcnJpbiAoMTd0aCwgMTY6MDYuMyksIGZyZXNobWFuIE1pY2FoIEJsYWlyICgxOHRoLCAx
NjowNi40KSwgc2VuaW9yIFJ5YW4gUGFsbSAoMjV0aCwxNjoxNy4zKSBhbmQgc29waG9tb3JlIEJy
YXlkZW4gV2hpdGVkICg0MXN0LCAxNjozMC44KSBhbHNvIHNjb3JlZCBmb3IgdGhlIEJ1bGxkb2dz
IGJveXMgdGVhbS48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlJiM4MjE3O3MgZ2lybHMgc2NvcmVkIDg4IHBvaW50
cy4gTGV4aW5ndG9uICgxMjMpIGFuZCBUaXBwZW5jYW5vZSAoMTM5KSB3ZXJlIHNlY29uZCBhbmQg
dGhpcmQuIFN0LiBWLU0gKDIzOCkgd2FzIHNldmVudGggYW5kIE1pbmVydmEgKDI2MSkgd2FzIGVp
Z2h0aC48L3A+PHA+U2VuaW9yIHR3aW4gc2lzdGVycyBOYXRhbGllIEZsZW1pbmcgYW5kIE5pY29s
ZSBGbGVtaW5nIGZpbmlzaGVkIDI1dGggYW5kIDI2dGggZm9yIFdvb2RyaWRnZSB3aXRoIHRpbWVz
IG9mIDE5OjA1LjQgYW5kIDE5OjA1LjUuIEp1bmlvciBNb2xseSBIb3dhcmQgKDMzcmQsIDE5OjE1
LjApLCBmcmVzaG1hbiBMaWJieSBIb3dhcmQgKDM3dGgsIDE5OjE3LjYpIGFuZCBzZW5pb3IgQ2xh
cmUgV2lsbGV0dCAoMzh0aCwgMTk6MTguNSkgYWxzbyBzY29yZWQgdGhlIEJ1bGxkb2dzLiBUaGUg
SG93YXJkcyBhcmUgdGhlIGNvYWNoJiM4MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXJzLjwvcD48cD5CdWNrZXllIFZh
bGxleSBqdW5pb3IgWmFjaCBLcmVmdCB3YXMgZmlyc3QgaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIElJIGJveXMg
cmFjZSBpbiAxNToxNi40IGFuZCBCZWFjaHdvb2QganVuaW9yIExlYWggUm90ZXIgd29uIHRoZSBE
aXZpc2lvbiBJSSBnaXJscyByYWNlIGluIDE3OjU1LjEuPC9wPjxwPlN0LiBWLU0gc29waG9tb3Jl
IEFsZXggUGhpbGxpcCB3YXMgMTV0aCBpbiB0aGUgYm95cyByYWNlIGFuZCBUdXNsYXcgdGVhbW1h
dGVzIEphbWVzIFZpcm9udCwgWmFjaCBXaWxoZWxtIGFuZCBKYWNvYiBXZW56ZWwgZmluaXNoZWQg
MzJuZCwgMzZ0aCBhbmQgNDh0aC48L3A+PHA+SW4gdGhlIGdpcmxzIHJhY2UsIENsb3ZlcmxlYWYg
c2VuaW9yIFJpbGV5IEZyZWVsYW5kIHBsYWNlZCBmaWZ0aCB3aXRoIGEgdGltZSBvZiAxODoxNS43
LiBUYWxsbWFkZ2UmIzgyMTc7cyBLZW5uYSBMb3ZlbGVzcyB3YXMgMTh0aCwgU3QuIFYtTSYjODIx
NztzIE5pbmUgWnJhaWsgd2FzIDI3dGgsIE1hcmxpbmd0b24mIzgyMTc7cyBBbHlzc2EgVmlzY291
bnRlIHdhcyAyOXRoIGFuZCBNaW5lcnZhJiM4MjE3O3MgTmVsbGUgWWFua292aWNoIHdhcyA0MHRo
LiA8L3A+PHA+RGl2aXNpb24gSTwvcD48cD5Tb2xvbiYjODIxNztzIGJveXMgd29uIGEgdGl0bGUg
d2l0aCA3MCBwb2ludHMsIGFuZCBDZW50ZXJ2aWxsZSYjODIxNztzIGdpcmxzIHdvbiBhIHRpdGxl
IHdpdGggMTIwIHBvaW50cy4gPC9wPjxwPkh1ZHNvbiYjODIxNztzIGJveXMgd2VyZSBzZWNvbmQg
d2l0aCAxNTYgcG9pbnRzLCBMb3Vpc3ZpbGxlIHdhcyBmaWZ0aCBhbmQgTWVkaW5hIHNpeHRoLiBC
cnVuc3dpY2smIzgyMTc7cyBnaXJscyB3ZXJlIGZvdXJ0aCwgTWVkaW5hIHdhcyBzaXh0aCBhbmQg
VHdpbnNidXJnIHdhcyBzZXZlbnRoLjwvcD48cD5MYWtvdGEgRWFzdCBqdW5pb3IgRHVzdGluIEhv
cnRlciB3b24gdGhlIGJveXMgcmFjZSBpbiAxNTowMi44IGFuZCBIaWxsaWFyZCBEYXZpZHNvbiBz
ZW5pb3IgSW5kaWEgSm9obnNvbiB3b24gdGhlIGdpcmxzIHJhY2UgaW4gMTc6MjguNi4gPC9wPjxw
PlR3aW5zYnVyZyBzb3Bob21vcmUgUnlhbiBBZGtpbnMgcGxhY2VkIHNpeHRoIGluIHRoZSBib3lz
IHJhY2UgaW4gMTU6MTguMS48L3A+PHA+TGFrZSYjODIxNztzIENvbm5lciBEZWxhaGFudHksIExv
dWlzdmlsbGUmIzgyMTc7cyBaYWNoIEZyZXNlbmtvLCBOb2FoIE11cnJheSwgTm9haCBDaGFwbGlr
IGFuZCBOaWNrIENoYXBsaWssIEdyZWVuJiM4MjE3O3MgU3Rld2FydCBTY2htaWR0LCBIdWRzb24m
IzgyMTc7cyBBZGFtIEJldWNsZXIgYW5kIEJsYWtlIFJvYmVydHMsIFdhZHN3b3J0aCYjODIxNztz
IE5pY2sgTWlsbGVyLCBNZWRpbmEmIzgyMTc7cyBNYXR0IFN0dW1wLCBTdHJvbmdzdmlsbGUmIzgy
MTc7cyBKYWtlIFBhcGlzaCBhbmQgV2Fsc2ggSmVzdWl0JiM4MjE3O3MgTmF0aGFuaWVsIE9uZHJh
Y2VrIGVhY2ggZmluaXNoZWQgaW4gdGhlIHRvcCA1NiBpbiB0aGUgYm95cyByYWNlLjwvcD48cD5N
ZWRpbmEgZnJlc2htYW4gSnVsaWV0dGUgS2VsbGVyIHRvb2sgZWlnaHRoIGluIHRoZSBnaXJscyBy
YWNlIGluIDE4OjA2LjQsIEJydW5zd2ljayBzb3Bob21vcmUgRmVsaWNpYSBQYXNhZHluIHdhcyBu
aW50aCBhbmQgTWVkaW5hIHNlbmlvciBUYXJ5bm4gQ3VsbGluZ3Mgd2FzIDEwdGguPC9wPjxwPlRo
ZSBnaXJscyB0b3AgNjEgaW5jbHVkZWQgSGlnaGxhbmQmIzgyMTc7cyBLYXlsaWUgS2VubmUsIEFu
bmFtYXJpZSBEaUdpYWNvYmJlIGFuZCBKZXNzaWNhIEJlbnRsZXksIFBlcnJ5JiM4MjE3O3MgTWFk
ZWx5biBCYXJ0b2xvbmUsIEJydW5zd2ljayYjODIxNztzIEVtaWx5IEJhcmR3ZWxsIGFuZCBSZWJl
Y2NhIENyYWRkb2NrLCBIdWRzb24mIzgyMTc7cyBFbGl6YWJldGggSGlua2xlLCBUd2luc2J1cmcm
IzgyMTc7cyBBbHlzc2EgRGVlZHMgYW5kIE1vcmdhbiBLZWxsZXksIEdsZW5PYWsmIzgyMTc7cyBH
cmFjZSBXZXJyZW4sIEF1cm9yYSB0d2lucyBPbGl2aWEgR3JvaGUgYW5kIFNhbWFudGhhIEdyb2hl
IGFuZCBMb3Vpc3ZpbGxlJiM4MjE3O3MgTW9yZ2FuIENvbGUuPC9wPjxwPkRpdmlzaW9uIElJSTwv
cD48cD5UaGUgU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIGJveXMgYW5kIGdpcmxzIHRlYW1zIGVhY2ggcGxh
Y2VkIHNlY29uZCwgd2l0aCB0aGUgYm95cyBzY29yaW5nIDEyMCBwb2ludHMgYW5kIHRoZSBnaXJs
cyBzY29yaW5nIDk1IHBvaW50cy48L3A+PHA+Rm9ydCBMb3JhbWllIHdvbiB0aGUgYm95cyB0ZWFt
IHN0YXRlIHRpdGxlIHdpdGggOTcgcG9pbnRzIGFuZCBDb2xvbmVsIENyYXdmb3JkIGp1bmlvciBD
aGFkIEpvaG5zb24gY3Jvc3NlZCBmaXJzdCBpbiAxNToxOC40LiBNaW5zdGVyIHdvbiB0aGUgZ2ly
bHMgdGVhbSBzdGF0ZSB0aXRsZSB3aXRoIDM4IHBvaW50cyBhbmQgTGltYSBDZW50cmFsIENhdGhv
bGljIGp1bmlvciBFbWlseSBTcmVlbmFuIHRvb2sgZmlyc3QgaW4gMTg6MDEuOC48L3A+PHA+R2Fy
cmV0dHN2aWxsZSBzb3Bob21vcmUgVHlsZXIgS2xvdWRhIHdhcyBmaWZ0aCBvbiB0aGUgYm95cyBz
aWRlIGluIDE1OjU3LjYsIEFxdWluYXMmIzgyMTc7IEVkd2FyZCBXYWxzaCB3YXMgbmludGggYW5k
IEVhc3QgQ2FudG9uJiM4MjE3O3MgRGVtZXRyaXVzIFNuZWxsZW5iZXJnZXIgd2FzIDEydGguPC9w
PjxwPkluIHRoZSBnaXJscyByYWNlLCBBcXVpbmFzIGhhZCB0aHJlZSBnaXJscyBpbiB0aGUgdG9w
IDMwOiBzZW5pb3JzIEthbGVlIFNvZWhubGVuICgyMm5kLCAxOToxMy4xKSBhbmQgS2FjZWUgU29l
aG5sZW4gKDI0dGgsIDE5OjE1LjIpIGFuZCBqdW5pb3IgSGFubmFoIFNvZWhubGVuICgzMHRoLCAx
OToyMy4wKS48L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0z
ODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVh
dmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7
QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9h
Pi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5j
b20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJK
PC9hPi4gPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.