State Wrestling Tournament: Experience pays off for local return qualifiers in opening-round wins

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFdoZW4gY29tcGV0aW5nIGluIHRoZSBzdGF0ZSB3cmVzdGxpbmcgdG91cm5h
bWVudCwgeW91IGVpdGhlciBrZWVwIHlvdXIgaGVhZCBvciBpdCBnZXRzIHRha2VuIG9mZi48L3A+
PHA+QWxsIHJldHVybmVycyB0byBDb2x1bWJ1cyBvbiBUaHVyc2RheSwgTWFuY2hlc3RlciYjODIx
NztzIFphY2ggTGFydWUgKDExMywgRGl2aXNpb24gSUlJKSwgV29vZHJpZGdlJiM4MjE3O3MgRWxp
IFlvaG8gKDEzOCwgRGl2LiBJSSkgYW5kIHRoZSBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIHRhbmRlbSBvZiBM
dWt1cyBTdHJpY2tlciAoMTIwLCBEaXYuIElJKSBhbmQgUXVpbnRvbiBLZWxsZXkgKDE1Mikga25v
dyB0aGUgcm9wZXMuPC9wPjxwPlRoZXkgYWxzbyBrbm93IHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBzbGVlcCBv
biBhbnlvbmUgaW4gdGhlIHN0YXRlIGJyYWNrZXQgb3IgeW91JiM4MjE3O2xsIGVuZCB1cCB3YXRj
aGluZyBmcm9tIHRoZSBzdGFuZHMgb2YgVmFsdWUgQ2l0eSBBcmVuYSBpbiB0aGUgbW9uZXkgcm91
bmRzIG9uIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD5MYXJ1ZSB3YXMgb24gdG9wIG9mIHRoZSB3b3JsZCB3aGVu
IGhlIHdvbiBoaXMgb3BlbmluZyByb3VuZCBtYXRjaCBsYXN0IHllYXIuIFRoZSBqb3kgbGFzdGVk
IHVudGlsIHRoZSBuZXh0IG1vcm5pbmcgd2hlbiBoZSBsb3N0IGFuZCBoYWQgdG8gYm91bmNlIGJh
Y2sgdG8gZmluaXNoIHNpeHRoLjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IGhlIHdhc24mIzgyMTc7
dCB0YWtpbmcgYW55IGNoYW5jZXMgYWdhaW5zdCBEZWZpYW5jZSBUaW5vcmEmIzgyMTc7cyBKb3Jk
YW4gQm93ZXJzIGluIGhpcyBvcGVuaW5nLXJvdW5kIG1hdGNoIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7RXhwZXJpZW5jZSBoZWxwcywmIzgyMjE7IExhUnVlIHNhaWQuICYjODIyMDtMYXN0IHllYXIg
YmVmb3JlIG15IG1hdGNoIEkgd2FzIHNvIG5lcnZvdXMgSSB3YXMgc2hha2luZy4gVGhpcyB5ZWFy
IEkgd2FzIGNvb2xlciBhbmQgY2FsbWVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXQgaGVscGVkIGltbWVkaWF0
ZWx5IGFmdGVyIExhUnVlIHdhcyBzY29yZWQgb24gYWxtb3N0IHJpZ2h0IG9mZiB0aGUgb3Blbmlu
ZyB3aGlzdGxlLiBOZXdiaWVzIG1pZ2h0IGZyZWFrIG91dCBhbmQgdGFrZSB0aGVtc2VsdmVzIG91
dCBvZiB0aGUgbWF0Y2ggYmVmb3JlIGl0IGV2ZW4gc3RhcnRzLjwvcD48cD5JbnN0ZWFkLCBMYXJ1
ZSBnb3QgYmFjayBvbiB0b3Agd2l0aCBhbiBlc2NhcGUgYW5kIHRha2Vkb3duIGFuZCByb2xsZWQg
dG8gYSAxMi01IHdpbi4gPC9wPjxwPkl0IGJyaW5ncyBKb2huc3Rvd24gTm9ydGhyaWRnZSYjODIx
NztzIEtsYXkgUmVldmVzIGluIHRoZSBxdWFydGVyZmluYWxzLiBJZiB0aGF0IG5hbWUgc291bmRz
IGZhbWlsaWFyIHRvIFBhbnRoZXJzIGZhbnMgaXQmIzgyMTc7cyBiZWNhdXNlIExhcnVlIGJlYXQg
UmVldmVzIGluIHRoZSBjb25zb2xhdGlvbiBxdWFydGVyZmluYWxzIHJvdW5kIGluIDIwMTYuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtLaWRzIGxpa2UgaGltLCBpZiBJIHdyZXN0bGVkIGhpbSBhbmQgYmVhdCBoaW0s
IGhlIGdvdCBiZXR0ZXIsJiM4MjIxOyBMYXJ1ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGNhbiYjODIxNzt0
IGxvb2sgcGFzdCBhbnlvbmUgb3IgeW91JiM4MjE3O2xsIGdldCBkcm9wcGVkIHRvIHRoZSBsb3Nl
ciYjODIxNztzIGJyYWNrZXQuIFRoZXkgd2FudCB0byBiZWF0IHlvdSBldmVuIG1vcmUuIFRoZXkm
IzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gY29tZSBvdXQgYW5kIHB1bmNoIG1lIGluIHRoZSBmYWNlIGFuZCBi
ZSBvbiBtZSBiZWNhdXNlIG9mIHRoYXQgbWF0Y2ggbGFzdCB5ZWFyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3Ry
aWNrZXIga25vd3MgYSB0aGluZyBvciB0d28gYWJvdXQgdGhlIHN0YXRlIHRvdXJuYW1lbnQgYWZ0
ZXIgcmVhY2hpbmcgdGhlIHNlbWlzIGxhc3QgeWVhciBhbmQgZmluaXNoaW5nIHRoaXJkLiBBIHN0
YXRlIHF1YWxpZmllciBpbiAyMDE1LCBoZSBhbHNvIGtub3dzIHRoZSBoZWFydGFjaGUgYWZ0ZXIg
ZmluaXNoaW5nIG9uZSBtYXRjaCBmcm9tIHBsYWNpbmcuPC9wPjxwPldoaWxlIE5ld2FyayBMaWNr
aW5nIFZhbGxleSYjODIxNztzIEd1bm5lciBDYXJwZW50ZXIgZ2F2ZSB0aGUgc2VuaW9yIGEgbWF0
Y2gsIHdhbnQtdG8gd29uIG91dCBpbiBhIDMtMiB2aWN0b3J5IGJ5IFN0cmlja2VyLjwvcD48cD5J
dCBicmluZ3MgYSBxdWFydGVyZmluYWwgd2l0aCB0d28tdGltZSBzdGF0ZSBwbGFjZXIgQ2FsZWIg
QnJvb2tzIG9mIENpcmNsZXZpbGxlIGluIGEgbW9ybmluZyBxdWFydGVyIFN0cmlja2VyIHdvbiYj
ODIxNzt0IGxvb2sgcGFzdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBrbm93LCBleHBlcmllbmNlIGNvbWVz
IHdpdGggaXQsJiM4MjIxOyBTdHJpY2tlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7QmVpbmcgYXMgSSYjODIxNzt2
ZSBiZWVuIGRvd24gaGVyZSBiZWZvcmUsIEkga25vdyBob3cgZ29vZCBldmVyeW9uZSBpcy4gSSBr
bm93IGV2ZXJ5b25lIGNhbiBiZWF0IGFueW9uZS4gV2UmIzgyMTc7dmUgc2VlbiBldmVyeSB1cHNl
dCBwb3NzaWJsZSBkb3duIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBqdXN0IHdyZXN0bGVk
IHRoZSBmb3VydGggc2VlZCwgZGlkbiYjODIxNzt0IHdyZXN0bGUgaG93IEkgd2FudGVkLCBhbmQg
aGUgYWxtb3N0IGJlYXQgbWUgYmVjYXVzZSBvZiBpdC4gSSBrbm93IHlvdSBoYXZlIHRvIHJhaXNl
IHlvdXIgbGV2ZWwgdG8gZXZlcnlvbmUgZWxzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxpa2UgU3RyaWNrZXIg
dHdvIHllYXJzIGFnbywgWW9obyB3YXMgYSBtYXRjaCBhd2F5IGZyb20gcGxhY2luZyBsYXN0IHNl
YXNvbiBhbmQgd2FzIGFuIGFsdGVybmF0ZSB0aGUgdHdvIHllYXJzIGJlZm9yZSB0aGF0LjwvcD48
cD5JdCYjODIxNztzIHdoeSBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWVzcyBhcm91bmQgaW4gYSA5LTMgd2lu
IG92ZXIgQXNobGFuZCYjODIxNztzIExhbmRvbiBQbGFuayBmb3IgdGhlIHJpZ2h0IHRvIGZhY2Ug
U3RldWJlbnZpbGxlJiM4MjE3O3MgQW50aG9ueSBSaWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGNhbiYj
ODIxNzt0IGxldCBhbnlvbmUgc2xpZGUsJiM4MjIxOyBZb2hvIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IHdh
bnQgaXQgYXMgbXVjaCBhcyB5b3UuIFdoZW4gaXQgY29tZXMgZG93biB0byBpdCwgSSBrbm93IEkm
IzgyMTc7dmUgd29ya2VkIGFzIG11Y2ggYXMgdGhlIG90aGVyIGd1eXMuIEkgcHV0IDgwIGRheXMg
aW4gdGhlIHN1bW1lci4gSSBrbm93IEkmIzgyMTc7dmUgcHV0IHRoZSB3b3JrIGluLiBJdCYjODIx
NztzIG9uZSBwZXJpb2QsIG9uZSBtYXRjaCBhdCBhIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSBL
ZWxsZXkgd2VudCB0d28gYW5kIG91dCBsYXN0IHllYXIsIGhlIGxlYXJuZWQgYSB2YWx1YWJsZSBs
ZXNzb246IFN0YXkgaW4gdGhlIG1vbWVudCBhbmQgeW91JiM4MjE3O2xsIGJlIE9LLjwvcD48cD5C
ZWhpbmQgZWFybHksIGhlIGtlcHQgaGlzIGhlYWQgYW5kIHdvbiBieSBwaW4gb3ZlciBKZXNzZSBZ
b3VuY2Ugb2YgRGF5dG9uIENhcnJvbGwuIEhlJiM4MjE3O2xsIGZhY2UgS2V5c3RvbmUmIzgyMTc7
cyBHYXJyZXR0IENvZSB0aGlzIG1vcm5pbmcuIENvZSB1cHNldCBIZWF0aCBkaXN0cmljdCBjaGFt
cCBCcmFuZG9uIERhbmllbHMgb2YgQ2Fycm9sbHRvbiBieSB0ZWNobmljYWwgZmFsbC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0lmIHlvdSBnZXQgdGFrZW4gZG93biwgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IGdldCBjYXVnaHQg
b24gdGhhdCwmIzgyMjE7IEtlbGxleSBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGp1c3QgaGF2ZSB0byBrZWVw
IHdyZXN0bGluZyB0byB5b3VyIGFiaWxpdGllcy4gWW91IG5lZWQgdG8gdGhpbmsgYWZ0ZXIgZXZl
cnkgcG9pbnQgc2NvcmVkIGl0JiM4MjE3O3MgYSBuZXcgbWF0Y2guJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIG5vdCB0byB0aGluayBhaGVhZC4gWW91IGFsd2F5cyB0aGluayB5
b3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gd2luLiBZb3UgYWx3YXlzIHdhbnQgdG8gd2luLCBidXQgeW91
IG5lZWQgdG8gZm9jdXMgb24gdGhlIG1vbWVudC4gSWYgeW91IHRoaW5rIHRvbyBtdWNoIGluIHdy
ZXN0bGluZywgeW91JiM4MjE3O2xsIGxvc2UgZm9jdXMgaW4gd2hhdCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZG9p
bmcuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.