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State Wrestling Tournament: Experience pays off for local return qualifiers in opening-round wins

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: March 9, 2017 - 07:46 PM
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Woodridge's Eli Yoho ties up Ashland's Landon Plank on the way to a 9-3 win in the Div. II, 138 pound class in the state wrestling tournament on Thursday at the Schottenstein Center in Columbus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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