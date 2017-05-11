Suburban League track and field: Highland sweeps American Conference; Wadsworth boys, Nordonia girls triumph in National Conference

PHA+TUFDRURPTklBOiBUaGUgU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlIHRyYWNrIGFuZCBmaWVsZCBjaGFtcGlv
bnNoaXAgY29uY2x1ZGVkIFRodXJzZGF5IHdpdGggaGFyZHdhcmUgZm9yIEhpZ2hsYW5kIGFuZCBo
b3N0IE5vcmRvbmlhIGFuZCBXYWRzd29ydGgga2VlcGluZyBzdHJlYWtzIGludGFjdC48L3A+PHA+
SGlnaGxhbmQgc3dlcHQgdGhlIGdpcmxzIGFuZCBib3lzIHRpdGxlcyBpbiB0aGUgQW1lcmljYW4g
Q29uZmVyZW5jZSwgYW5kIHRoZSBOYXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlIGZlYXR1cmVkIGEgTm9yZG9u
aWEgZ2lybHMgdGVhbSB0aGF0IHdvbiBpdHMgZmlmdGggbGVhZ3VlIHRpdGxlIGluIGEgcm93IGFu
ZCBhIFdhZHN3b3J0aCBib3lzIHNxdWFkIHRoYXQgd29uIGl0cyB0aGlyZCBsZWFndWUgY3Jvd24g
aW4gYSByb3cuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIHByZXR0eSBjb29sLCYjODIyMTsgTm9yZG9u
aWEgZ2lybHMgY29hY2ggU2NvdHQgQmFyd2lkaSBzYWlkLiAmIzgyMjA7T3VyIGdpcmxzIGhhdmVu
JiM4MjE3O3QgbG9zdCBhIHRyYWNrIGFuZCBmaWVsZCBtZWV0IGluIGFib3V0IDUmIzE4OTsgeWVh
cnMuIFRoYXQgaXMgYSB0ZXN0YW1lbnQgdG8gaG93IGhhcmQgdGhleSB3b3JrIGFuZCB3aGF0IHRo
ZXkgYXJlIHdpbGxpbmcgdG8gZG8gdG8gYmUgZ3JlYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3Jkb25pYSYj
ODIxNztzIEZhaXRoIEJhbmtzIHdvbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgZ2lybHMgNDAwIG1ldGVycyBpbiA1
NS44OSBzZWNvbmRzIGFuZCB0aGUgMjAwIGluIDI1LjIyLiBUZWFtbWF0ZSBDYXJtZW4gTGljaHQg
d29uIHRoZSA4MDAgaW4gMjoxNy41NSBhbmQgam9pbmVkIExpenp5IEd1cmtvLCBLYXlsYSBWYXNh
cmhlbHlpIGFuZCBHaW5hIEV0ZXJvdmljaCB0byB3aW4gdGhlIDMsMjAwIHJlbGF5IGluIDk6MzAu
MzIuPC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBpbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgZ2lybHMgbWVldCwgQnJlY2tzdmls
bGUmIzgyMTc7cyBIYW5uYWggQmFjaCB3b24gdGhlIDEwMCBodXJkbGVzICgxNC45NykgYW5kIDMw
MCBodXJkbGVzICg0NS43NSksIGFuZCBUd2luc2J1cmcmIzgyMTc7cyBOeWEgQnVzc2V5IHdhcyBm
aXJzdCBpbiB0aHJlZSBldmVudHMgJiM4MjEyOyB0aGUgMTAwICgxMi4yMSkgYW5kIHRoZSA4MDAg
KDE6NDIuOTMpIGFuZCA0MDAgKDUwLjc0KSByZWxheXMuIEFseXNzYSBXaWxsaXMgcmFuIGEgbGVn
IG9uIGJvdGggcmVsYXlzLCBNYXJpYWggTXlsZXMgYW5kIE5pYSBSb2JpbnNvbiB3ZXJlIG9uIHRo
ZSA4MDAgcmVsYXksIGFuZCBCcmlvbmEgTWNEb25hbGQgYW5kIE15YSBIYXJ2ZXkgd2VyZSBhbHNv
IG9uIHRoZSA0MDAgcmVsYXkuPC9wPjxwPlRoZSBUaWdlcnMgYWxzbyBwbGFjZWQgZmlyc3QgaW4g
dGhlIDEsNjAwIHJlbGF5IHdpdGggTXlsZXMsIEp1bGlhIEhlbmRlcnNvbiwgQ2FtYXJpIEdyaWZm
aW4gYW5kIFJvYmluc29uICgzOjU4LjI4KS48L3A+PHA+QW5uYW1hcmllIERpR2lhY29iYmUgKDEs
NjAwLCA1OjEyLjM2KSBhbmQgS2F5bGVlIEtlbm5lICgzLDIwMCwgMTE6MDIuOTQpIGVhY2ggd29u
IGFuIGluZGl2aWR1YWwgQW1lcmljYW4gZXZlbnQgdG8gbGVhZCB0aGUgSGlnaGxhbmQgZ2lybHMu
IFRoZSBIb3JuZXRzIGFsc28gZ290IHZpY3RvcmllcyBpbiB0aGUgMSw2MDAgcmVsYXkgd2l0aCBB
bGV4YSBTcG9zaXQsIEFtYW5kYSBPcmJhbiwgSGFubmFoIFdlYmIgYW5kIEVtaWx5IEx5b24gKDQ6
MDguMjApLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSByZWFsbHkgcHJvdWQgb2YgdGhlIGtpZHMsJiM4MjIx
OyBIaWdobGFuZCBnaXJscyBjb2FjaCBQYXVsIEx1c2hlcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7Q29wbGV5IGlz
IGEgbG90IHN0cm9uZ2VyIHRoaXMgeWVhciBhbmQgSSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyBpZiB3ZSBj
b3VsZCBiZWF0IHRoZW0sIGJ1dCB0aGUgZ2lybHMgcmVhbGx5IHN0ZXBwZWQgdXAgYW5kIEkgYW0g
cHJvdWQgb2YgdGhlIHdheSB0aGV5IGNvbXBldGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29wbGV5JiM4MjE3
O3MgTGF1cmVuIFRheWxvciB3b24gdGhlIEFtZXJpY2FuIGdpcmxzIDEwMCAoMTIuMzEpIGFuZCBj
b250cmlidXRlZCB0byB0aGUgd2lubmluZyA0MDAgKDQ5LjIyKSBhbmQgODAwICgxOjQ0Ljk4KSBy
ZWxheXMuIFphbWFyaSBTdG9uZSwgQ29ydG5pIEFycCBhbmQgTW9yZ2FuIEJ1Y2hhbmFuIGpvaW5l
ZCBUYXlsb3IgaW4gdGhlIDgwMCByZWxheSwgYW5kIEhhbGV5IENsYXJrLCBab2V5IFN0b25lIGFu
ZCBCdWNoYW5hbiBqb2luZWQgVGF5bG9yIGluIHRoZSA0MDAuPC9wPjxwPk90aGVyIHRvcCBBbWVy
aWNhbiBnaXJscyB3ZXJlIFRhbGxtYWRnZSYjODIxNztzIFNhcmEgSm9obnNvbiAoMjAwLCAyNS43
NSwgYW5kIGxvbmcganVtcCwgMTctMTAuNzUpIGFuZCBLZW50IFJvb3NldmVsdCYjODIxNztzIEtv
cnJpbiBTcHVybG9jayAoNDAwLCAxOjAwLjMzLCBhbmQgODAwLCAyOjI0LjI1KS48L3A+PHA+SGln
aGxhbmQmIzgyMTc7cyBib3lzIHdvbiB0aGUgQW1lcmljYW4gdGl0bGUgd2l0aCB2aWN0b3JpZXMg
ZnJvbSBWaW5jZSBNYW5uaW5nICgxLDYwMCwgNDozNC4xOCksIE5pY2hvbGFzIEphZGFjaCAoODAw
LCAxOjU5LjU3KSBhbmQgRXRoYW4gR2VyZGluZyAoc2hvdCBwdXQsIDQ5LTQpLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhlIGtpZHMgZGlkIGEgZ3JlYXQgam9iLCYjODIyMTsgSGlnaGxhbmQgYm95cyBjb2FjaCBK
b3NoIFZpY3RvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBoYWQgYSBtZW1vcmFibGUgc2Vhc29uLiAu
Li4gV2UganVzdCBoYXZlIGEgZGVlcCwgc29saWQgdGVhbSwgYW5kIGhhdmUgYmVlbiBvbiBhIHJv
bGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db3BsZXkmIzgyMTc7cyBDYW0gRGF2aXMgd29uIHRoZSBBbWVyaWNh
biBib3lzIDEwMCAoMTAuODcpIGFuZCB0aGUgMjAwICgyMi4yNCkuIERhdmlzIGNvbWJpbmVkIHdp
dGggTWF4IEVsbGlzb24sIERyZXcgUmFuc29tIGFuZCBUcmFlIFRvd25lcyB0byB3aW4gdGhlIDQw
MCByZWxheSAoNDQuODIpLCBhbmQgRWxsaXNvbiBhbHNvIHdhcyBmaXJzdCBpbiB0aGUgbG9uZyBq
dW1wICgxOS0xMSkuPC9wPjxwPktlbnQgUm9vc2V2ZWx0JiM4MjE3O3MgUnlhbiBHcmFudCB3b24g
dGhlIEFtZXJpY2FuIGJveXMgNDAwICg1MS4xOSksIGFuZCB3YXMgb24gdGhlIHdpbm5pbmcgODAw
ICgxOjMxLjA2KSBhbmQgMSw2MDAgKDM6MzEuNTkpIHJlbGF5cy4gS2Vsdm9uIEJsYWNrbW9uIGFu
ZCBEZXNtb25kIFNjb3R0IHdlcmUgb24gYm90aCByZWxheXMsIEplcm9uIEJyb3dkZXIgd2FzIG9u
IHRoZSA4MDAgcmVsYXkgYW5kIE1hdHRoZXcgUGVyaXNvbiB3YXMgb24gdGhlIDEsNjAwIHJlbGF5
LiBQZXJpc29uIGFsc28gd29uIHRoZSAzMDAgaHVyZGxlcyBpbiA0MC4yMy48L3A+PHA+QWxleCBK
b25lcyBhbmQgTmljayBNaWxsZXIgbGVkIFdhZHN3b3J0aCB0byB0aGUgYm95cyBOYXRpb25hbCBj
cm93bi4gSm9uZXMgd29uIHRoZSAxMDAgKDExLjA0KSBhbmQgMjAwICgyMi4zNSksIGFuZCBNaWxs
ZXIgd29uIHRoZSAxLDYwMCAoNDoxNi4xMykgYW5kIDgwMCAoMTo1My45OSkuPC9wPjxwPlRoZSBX
YWRzd29ydGggcXVhcnRldCBvZiBNaWxsZXIsIE1hdHQgR2FsZWssIEt5bGUgSGliaW5nZXIgYW5k
IEdhYmUgU3phbGF5IHdvbiB0aGUgMywyMDAgcmVsYXkgKDc6NDcuOTEpLCBhbmQgdGhlIEdyaXp6
bGllcyB0ZWFtIG9mIEdhbGVrLCBNaWxsZXIsIFN6YWxheSBhbmQgSm9zaWFoIFNvdmluZSBjcm9z
c2VkIGZpcnN0IGluIHRoZSBmaW5hbCBldmVudCwgdGhlIDEsNjAwIHJlbGF5ICgzOjI2Ljk4KS4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFtIGluY3JlZGlibHkgaW1wcmVzc2VkIHdpdGggbXkgZ3V5cyBiZWNh
dXNlIHdlIGxvc3QgZml2ZSBzdGF0ZSBxdWFsaWZpZXJzLCBhIHJlZ2lvbmFsIHF1YWxpZmllciwg
YW5kIHRvIGNvbWUgYmFjayBhbmQgZG8gdGhpcyBhZ2FpbiBpcyBhd2Vzb21lLCYjODIyMTsgV2Fk
c3dvcnRoIGJveXMgY29hY2ggQ2hyaXMgQmVlcnkgc2FpZC48L3A+PHA+Tm9yZG9uaWEmIzgyMTc7
cyBTcGVuY2VyIENvcHBlZGdlIHdvbiB0aGUgMTEwIGh1cmRsZXMgKDE0LjcyKSwgdGhlIDMwMCBo
dXJkbGVzICgzOS41NCkgYW5kIGpvaW5lZCBBbmRyZXcgV2FobCwgQmVybmFyZCBSdXNzIGFuZCBT
YW11ZWwgSG9wZXMgdG8gd2luIHRoZSA4MDAgcmVsYXkgKDE6MzAuMzcpLiBXYWhsIGFsc28gd29u
IHRoZSA0MDAgKDUwLjA0KSwgYW5kIE5vcmRvbmlhJiM4MjE3O3MgUmF5bW9uZCBLb3ZhbGNoaWNr
IHdvbiB0aGUgcG9sZSB2YXVsdCAoMTMtMCkuPC9wPjxwPlR3aW5zYnVyZyYjODIxNztzIFNlYW4g
U2lsYXMgd29uIHRoZSBOYXRpb25hbCBib3lzIGxvbmcganVtcCAoMjEtMSYjMTg5OyksIGFuZCB3
YXMgb24gdGhlIHRvcCA0MDAgcmVsYXkgKDQzLjY2KSB3aXRoIEdpbGJlcnQgQ2FtcGJlbGwsIEto
YWxpZCBUaG9ybnRvbiBhbmQgS2FsZWIgRWFzdC4gVHdpbnNidXJnJiM4MjE3O3MgRXRhaWplbiBF
YXN0ZXIgY29udHJpYnV0ZWQgYSBmaXJzdCBwbGFjZSBpbiB0aGUgaGlnaCBqdW1wICg2LTIpLjwv
cD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9BQkpWYXJzaXR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiMzNTtBQkpWYXJzaXR5
Jm5ic3A7PC9hPiBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5j
b20vcHJlcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vcHJlcHM8L2E+LiBGb2xsb3cg
aGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVu
QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.