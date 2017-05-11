All CATEGORIES
☰ Menu

Track and field: Suburban League meet

Suburban League track and field: Highland sweeps American Conference; Wadsworth boys, Nordonia girls triumph in National Conference

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 11, 2017 - 10:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Copley's Cam Davis (right) hugs competitor Kelvon Blackmon of Kent Roosevelt after Davis placed first in the 100 meter dash with a time of 10.87 seconds during the Suburban League track meet held at Nordonia High School's Boliantz Stadium in Macedonia on Thursday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tikes12_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play

By a show of hands, who has either owned or purchased a Little Tikes product?

marla13
Marla Ridenour: With playoff preparation starting in November, it might as well be Michigan for Cavaliers coach Tyronn Lue
Browns rookie strong safety Jabrill Peppers denies accusation of recreational drug use - 3:46 PM
Browns rookie Caleb Brantley says he looks forward to facts, truth coming out amid allegations he punched woman
browns12cut_1
NFL rejects reinstatement bid of suspended Browns wide receiver Josh Gordon, who can reapply this fall
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next