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Track and field: Suburban League meet

Suburban League track and field: Highland sweeps American Conference; Wadsworth boys, Nordonia girls triumph in National Conference

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 11, 2017 - 10:49 PM
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Copley's Cam Davis (right) hugs competitor Kelvon Blackmon of Kent Roosevelt after Davis placed first in the 100 meter dash with a time of 10.87 seconds during the Suburban League track meet held at Nordonia High School's Boliantz Stadium in Macedonia on Thursday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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