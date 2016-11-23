By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer
2016 All-Beacon Journal football team player capsules November 24,2016 02:10 AM GMT Michael Beaven Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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