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Division I boys soccer district: Copley 1, Brunswick 1 (4-3)

Boys soccer / Copley 1, Brunswick 1 (4-3): Indians top Blue Devils on penalty kicks in Medina Division I district semifinal

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 26, 2016 - 11:44 PM
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Brunswick's Kyle Wolf (left) kicks the ball away from Copley's Christian Harter (center) as Brunswick's Antonio Demonte watches (far right) in the first half of the District Semifinal on Wednesday in Brunswick. Brunswick and Copley were tied 0-0 at the half. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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