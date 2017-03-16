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Girls basketball

Canton McKinley’s Kierstan Bell named Ohio’s Ms. Basketball

By Craig Merz
Associated Press

Published: March 16, 2017 - 12:20 PM
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McKinley's Kierstan Bell goes in for two points against Jackson after a stolen ball breakaway during the second quarter of their game at the Canton McKinley High School Jan. 25, in Canton. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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