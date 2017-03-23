Division I state basketball scouting report

PHA+RGl2aXNpb24gSSBzdGF0ZSBiYXNrZXRiYWxsIHNjb3V0aW5nIHJlcG9ydCA8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5XaGVyZTogPC9zdHJvbmc+VmFsdWUgQ2l0eSBBcmVuYSBpbnNpZGUgdGhlIFNjaG90dGVu
c3RlaW4gQ2VudGVyIGF0IE9oaW8gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Gcmlk
YXkmIzgyMTc7cyBzY2hlZHVsZTogPC9zdHJvbmc+NToxNSBwLm0uICYjODIxMjsgUGlja2VyaW5n
dG9uIENlbnRyYWwgKDI2LTIpIHZzLiBDaW5jaW5uYXRpIEFyY2hiaXNob3AgTW9lbGxlciAoMjct
MCkuIDg6MzAgcC5tLiAmIzgyMTI7IEphY2tzb24gKDI2LTIpIHZzLiBMYWtld29vZCBTdC4gRWR3
YXJkICgyMy01KS4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBzY2hlZHVsZTo8L3N0
cm9uZz4gODozMCBwLm0uICYjODIxMjsgc3RhdGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGdhbWUuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+QXQgYSBnbGFuY2U6IDwvc3Ryb25nPkphY2tzb24gZmVhdHVyZXMgYSBsaW5ldXAgb2Yg
c2VuaW9ycyBLeWxlIFlvdW5nLCBMb2dhbiBIaWxsIGFuZCBLeWxlIE5pY29sYXMgYW5kIGp1bmlv
cnMgSmFyZXQgUGFsbG90dGEgYW5kIEV0aGFuIFN0YW5pc2xhd3NraS4gU3QuIEVkd2FyZCBjb3Vu
dGVycyB3aXRoIGEgc3RhcnRpbmcgZml2ZSBvZiBzZW5pb3JzIFRob21hcyBTY2htb2NrLCBKYWNr
IFN1bGxpdmFuIGFuZCBLZWx2aW4gQ2FsaG91biBhbmQgZnJlc2htZW4gR3JhbnQgSHVmZm1hbiBh
bmQgRGV2b250YWUgQmxhbnRvbi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5IaXN0b3JpZXMgYXQgc3RhdGU6PC9z
dHJvbmc+IEphY2tzb24gd29uIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJIHN0YXRlIGNoYW1waW9uc2hpcCBpbiAy
MDEwLCBhbmQgd2FzIGEgc3RhdGUgc2VtaWZpbmFsaXN0IGluIDE5OTQgYW5kIDIwMDEuIFRoaXMg
aXMgdGhlIDEwdGggeWVhciBTdC4gRWR3YXJkIGhhcyByZWFjaGVkIHRoZSBzdGF0ZSBicmFja2V0
LCBhbGwgYXBwZWFyYW5jZXMgc2luY2UgMTk5Ni4gVGhlIEVhZ2xlcyB3b24gRGl2aXNpb24gSSBz
dGF0ZSB0aXRsZXMgaW4gMTk5OCBhbmQgMjAxNCwgYW5kIHdlcmUgc3RhdGUgcnVubmVyLXVwIGlu
IDIwMDguPC9wPjxwPlF1b3RhYmxlPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SmFja3NvbiBjb2FjaCBUaW0gRGVi
ZXZlYyBvbiBTdC4gRWR3YXJkOiA8L3N0cm9uZz4mIzgyMjA7U2VlaW5nIHRoZW0gdGhlIG90aGVy
IG5pZ2h0IHVwIGF0IENsZXZlbGFuZCBTdGF0ZSBbaW4gdGhlIHJlZ2lvbmFsIHRvdXJuYW1lbnRd
LCBJIHRoaW5rIHRoZXkgaGF2ZSBhIGdvb2QgYmFsYW5jZSBhbmQgdGhleSBwbGF5IGEgbG90IG9m
IGtpZHMuIFRoZXkgYXJlIHdlbGwgY29hY2hlZCB3aXRoIFtFcmljXSBGbGFubmVyeS4gSGUmIzgy
MTc7cyBiZWVuIGRvd24gdG8gc3RhdGUgWzEwXSB0aW1lcyBhbmQgd29uIFt0d29dIHN0YXRlIHRp
dGxlcy4gSGUmIzgyMTc7cyBnb3QgdGhlbSBwbGF5aW5nIHZlcnkgd2VsbC4gVGhleSBoYXZlIGdv
dCBhIGxvdCBvZiBzaG9vdGVycyBhbmQgc2l6ZS4gVGhleSBhcmUga2luZCBvZiBjb21wYXJhYmxl
IHRvIHVzLiBUaGV5IGhhdmUgdHdvIGtpZHMgaW4gdGhlIHN0YXJ0aW5nIGxpbmV1cCB0aGF0IGFy
ZSA2LTcsIGFuZCB0aGV5IGhhdmUgc29tZSBnb29kIHlvdW5nIGtpZHMuIFRoZXkgaGF2ZSB0d28g
cmVhbGx5IGdvb2Qgc2VuaW9yIGd1YXJkcyBpbiBTY2htb2NrIGFuZCBTdWxsaXZhbi4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U3QuIEVkd2FyZCBjb2FjaCBFcmljIEZsYW5uZXJ5IG9uIGhpcyB0ZWFt
Ojwvc3Ryb25nPiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBhIHlvdW5nIGdyb3VwLCBraW5kIG9mIGEgbWl4dHVy
ZSBvZiBndXlzIGFuZCB0YWxlbnRzLiAmIzgyMzA7IEl0IGhhcyBqdXN0IHRha2VuIGEgd2hpbGUg
Zm9yIHRoZW0gdG8gZ2VsIGFuZCBjb21lIHRvZ2V0aGVyLCB3aGljaCB3ZSBleHBlY3RlZCBhdCB0
aGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIHRoZSB5ZWFyLiBJIHRoaW5rIG91ciBncmVhdCBzY2hlZHVsZSB0aHJv
dWdob3V0IHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBoYXMgcmVhbGx5IHByZXBhcmVkIHVzIGZvciB0aGUg
dG91cm5hbWVudCBydW4uIFdlIHdlcmUgZm9ydHVuYXRlIGVub3VnaCB0byBiZSBsdWNreSBhIGNv
dXBsZSB0aW1lcyB0byBnZXQgaGVyZS4gTm93IHdlIGFyZSBqdXN0IGV4Y2l0ZWQgbW92aW5nIGZv
cndhcmQgdG8gcGxheSBNYXNzaWxsb24gSmFja3NvbiBvbiBGcmlkYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD48
c3Ryb25nPkZsYW5uZXJ5IG9uIHdoZXRoZXIgc3RhcnRpbmcgdHdvIGZyZXNobWVuIGlzIGEgY29u
Y2VybjogPC9zdHJvbmc+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7ZCBiZSBseWluZyBpZiBJIGRpZG4mIzgyMTc7
dCBzYXkgdGhhdCB0aGlzIGlzIGEgcGxlYXNhbnQgc3VycHJpc2UuIFRoZSB5b3V0aCBzY2FyZXMg
bWUgdG8gZGVhdGggb2J2aW91c2x5IGdvaW5nIGludG8gRnJpZGF5IG5pZ2h0LiBKdXN0IHRoZSBn
dXlzIGhhbmRsaW5nIHRoZSBhdG1vc3BoZXJlIGFuZCBzbyBvbiwgYnV0IHRoZSB3YXkgdGhleSBo
YXZlIGhhbmRsZWQgaXQgdG8gdGhpcyBwb2ludCBoYXMgYmVlbiBiZXlvbmQgbXkgZXhwZWN0YXRp
b25zLiAmIzgyMzA7IEkgdGhpbmsgb3ZlcmFsbCB0aG91Z2ggYmVjYXVzZSBvZiBvdXIgc3VjY2Vz
cyBpbiBwYXN0IHllYXJzLCBpdCYjODIxNztzIGFsd2F5cyBhbiBleHBlY3RhdGlvbiBvZiBvdXIg
dGVhbSB0byB0cnkgdG8gZ2V0IGRvd24gdG8gQ29sdW1idXMuIEkgdGhpbmsgYW55dGhpbmcgc2hv
cnQgb2YgdGhhdCwgbm8gbWF0dGVyIGlmIHlvdSBhcmUgcGxheWluZyBmcmVzaG1lbiwgc29waG9t
b3JlcywganVuaW9ycyBvciBzZW5pb3JzLCBpdCBpcyBhIGRpc2FwcG9pbnRtZW50LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GbGFubmVyeSBzaXplcyB1cCBKYWNrc29uOjwvc3Ryb25nPiAmIzgyMjA7
VGhleSBhcmUgc2NhcnkgZ29vZC4gJiM4MjMwOyBUaGVpciBzaXplIGlzIGltcHJlc3NpdmUuIEV2
ZXJ5Ym9keSB0YWxrcyBhYm91dCB0aGUgdHdvIGJpZ3MgW1lvdW5nIGFuZCBIYWxsXSwgYnV0IHRo
ZWlyIGd1YXJkcyBbU3RhbmlzbGF3c2tpLCBOaWNvbGFzLCBQYWxsb3R0YSBhbmQgc2VuaW9yIERp
bGxvbiBEaW5nbGVyXSBhcmUgYWxzbyBzbyBwaHlzaWNhbCBhbmQgc28gYWN0aXZlLiBJIHRoaW5r
IHRoYXQgaXMgcmVhbGx5IGtpbmQgb2YgdGhlIHN1cnByaXNlIG9mIHRoZSB0ZWFtIHRoaXMgeWVh
ci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBNaWNoYWVsIEJlYXZlbjwvc3Ryb25nPjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.