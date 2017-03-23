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Division I state basketball scouting report

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 12:49 PM

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