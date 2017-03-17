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Girls basketball | Division I state semifinal:  Cincinnati Mount Notre Dame 51, Canton McKinley 33

Girls basketball / Cincinnati Mount Notre Dame 51, Canton McKinley 33: Cougars end Bulldogs’ season in Division I state semifinal

Beacon Journal staff report

Published: March 17, 2017 - 10:05 PM

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