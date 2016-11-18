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Regional final preview

High school football: Hoban, Garrettsville, CCC, Norwayne ready to play in Saturday regional final games

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 18, 2016 - 06:57 PM
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Hoban quarterback Danny Clark (left) is brought down by Walsh' Jesuit's Joshua Bennett (25) as Todd Sibley trails the play in the second quarter Friday at Walsh High School in Cuyahoga Falls. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)


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