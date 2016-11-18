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Division II regional final: Hudson 24, Warren G. Harding 21

High school football / Hudson 24, Warren G. Harding 21: Explorers tighten up defensively to top Raiders in Division II regional final

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 18, 2016 - 10:55 PM
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Hudson quarterback Jackson Parker runs for a first down against Warren Harding's Juvar King during the second quarter of their Division II regional final game at Twinsburg Tiger Stadium Friday in Twinsburg. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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