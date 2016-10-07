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Hudson 25, Stow 24

High school football / Hudson 25, Stow 24: Explorers use 15-0 fourth quarter to stun previously unbeaten Bulldogs

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: October 7, 2016 - 11:36 PM
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Hudson quarterback Jackson Parker is knocked out of bounds by Stow's Logan Lindsay after rushing for a big gain in the first quarter Friday at Hudson High School. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)

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