All CATEGORIES
☰ Menu

Hudson 29, Copley 25

High school football/Hudson 29, Copley 25: Explorers rally for Division II playoff win over Indians

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: November 4, 2016 - 11:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hudson running back Kevin Callahan runs the ball against Copley's Alex Zelch in the second quarter of their Div II regional quarter final game Friday at Hudson High School. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

mcksto05cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
High school football/Stow 35, Canton McKinley 10: Kyle Vantrease, Joe Gobble join senior mates to conclude home careers at Stow with win over Canton McKinley

STOW: Stow seniors Kyle Vantrease and Joe Gobble sprinted onto the field at Bulldog Stadium one final time Friday night for a football game.

tribe05cut_1
Indians exercise manager Terry Francona’s options for 2019-20; front office looks forward to offseason
browns05cut_01
Browns coach Hue Jackson says he must learn what he has in rookie quarterback Cody Kessler before April’s draft
cavs05cut_1
As he moves up career scoring list, Cavaliers’ LeBron James averaging nearly a triple-double
cophud05cut_03
High school football/Hudson 29, Copley 25: Explorers rally for Division II playoff win over Indians
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next