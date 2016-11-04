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Hudson 29, Copley 25

High school football/Hudson 29, Copley 25: Explorers rally for Division II playoff win over Indians

By Tim Rogers
Special to the Beacon Journal

Published: November 4, 2016 - 11:29 PM
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Hudson running back Kevin Callahan runs the ball against Copley's Alex Zelch in the second quarter of their Div II regional quarter final game Friday at Hudson High School. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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