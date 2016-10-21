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High school football | Week 9

High school football/Stow 41, Brecksville 7: Bulldogs roll over previously unbeaten Bees

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: October 21, 2016 - 10:36 PM
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Brecksville defenders wrap up Stow's Terrian Wray short of the end zone in the second quarter on Friday at Stow-Munroe Falls High School. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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