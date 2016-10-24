All CATEGORIES
☰ Menu

Division II girls soccer district: Cloverleaf 3, Revere 2 (2OT)

High school girls soccer/Cloverleaf 3, Revere 2: Colts stun Minutemen in double overtime in Division II district semifinal

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 24, 2016 - 10:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cloverleaf's Alli Gray (left) celebrates her goal to take the lead over Revere 1-0 with 3:17 left in the first half of their Division II district semifinal soccer game Monday at Revere High School in Richfield. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs25cutweb Ross D. Franklin - AP
Indians manager Terry Francona, Cavaliers guard J.R. Smith are unlikely texting buddies who hope to actually meet soon

CLEVELAND: They are slowly becoming Cleveland’s Odd Couple, the Indians’ 57-year-old manager and the Cavs’ 31-year-old shooting guard. On the surface, Terry Francona and J.R. Smith seem to have little in common. But there is an admiration and respect between them that they hope will soon blossom into more — as soon as their schedules allow.

Bob Dyer: Cavs rings or World Series debut?
tribe25cut_08
Indians continue to shrug off underdog label heading into World Series
lindor25cutweb
Indians shortstop Francisco Lindor’s lucky penny from 7-year-old McDonald girl now has company
tshirts25cut_02
Akron T-shirt companies offer Indians gear with flare
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next