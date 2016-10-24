All CATEGORIES
☰ Menu

Division II girls soccer district: Cloverleaf 3, Revere 2 (2OT)

High school girls soccer/Cloverleaf 3, Revere 2: Colts stun Minutemen in double overtime in Division II district semifinal

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: October 24, 2016 - 10:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cloverleaf's Alli Gray (left) celebrates her goal to take the lead over Revere 1-0 with 3:17 left in the first half of their Division II district semifinal soccer game Monday at Revere High School in Richfield. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

lindor25cutweb - HANDOUT
Indians shortstop Francisco Lindor’s lucky penny from 7-year-old McDonald girl now has company

CLEVELAND: Presuming nothing disturbed it from its special resting place, Indians shortstop Francisco Lindor will have his lucky penny in his pocket Tuesday night for Game 1 of the World Series.

tshirts25cut_02
Akron T-shirt companies offer Indians gear with flair
mural26cut_001
Akron artist provides #RallyTogether backdrop for World Series in CLE
cavs23cut_03
Bob Dyer: Cavs rings or World Series debut?
alcs25_13
Indians see improbable October run as movie script material
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next