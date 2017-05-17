High school roundup: Aleisha Fike’s walk-off grand slam lifts Firestone to City Series softball victory

PHA+U29mdGJhbGw8L3A+PHA+RmlyZXN0b25lIDgsJiM4MjMyO0tlbm1vcmUgNTwvcD48cD5BbGVp
c2hhIEZpa2UgZHJpbGxlZCBhIHdhbGstb2ZmIGdyYW5kIHNsYW0gdG8gbGlmdCB0aGUgRmFsY29u
cyBpbiBhIENpdHkgU2VyaWVzIHRocmlsbGVyLjwvcD48cD5BZnRlciBHb3Zhbm5hIENvdmluZ3Rv
biB3YWxrZWQgdG8gbG9hZCB0aGUgYmFzZXMgd2l0aCB0d28gb3V0cywgRmlrZSBkZXBvc2l0ZWQg
YSAyLTAgcGl0Y2ggb3ZlciB0aGUgd2FsbCB0byBtb3ZlIEZpcmVzdG9uZSB0byA5LTYgb3ZlcmFs
bCBhbmQgOS0zIGluIHRoZSBjb25mZXJlbmNlLjwvcD48cD5BcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIDExLCBO
b3J0b24gMTwvcD48cD5UaGUgS25pZ2h0cyBzcG9pbGVkIE5vcnRvbiYjODIxNztzIGhpc3Rvcmlj
IHNlYXNvbiBieSBvdXN0aW5nIHRoZSBQYW50aGVycyBmcm9tIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSSBDYW50
b24gZGlzdHJpY3QuPC9wPjxwPkhvYmFuICgyMC0yKSBzdGFydGluZyBwaXRjaGVyIExhbmV5IEpv
bmVzIHN0eW1pZWQgTm9ydG9uICgxNi00KSBhbGwgZ2FtZSB0byBpbXByb3ZlIHRvIDEyLTEgaW4g
dGhlIGNpcmNsZS48L3A+PHA+SG9iYW4gcmVjb3JkZWQgMTYgaGl0cyBpbiBzaXggaW5uaW5ncy4g
Q2hsb2UgV2VpZHJpY2sgY3JhY2tlZCB0aHJlZSBzaW5nbGVzLCBhIGRvdWJsZSBhbmQgaGFkIHRo
cmVlIFJCSS4gPC9wPjxwPkFzaGxleSBNYXRvdXNlayBhZGRlZCBhIHNvbG8gaG9tZSBydW4gZm9y
IEhvYmFuLjwvcD48cD5Ob3J0b24gZmVsbCBqdXN0IHNob3J0IG9mIHRoZSBkaXN0cmljdCB0aXRs
ZSBnYW1lIGFmdGVyIHdpbm5pbmcgaXRzIGZpcnN0IFBvcnRhZ2UgVHJhaWwgQ29uZmVyZW5jZSBj
aGFtcGlvbnNoaXAgc2luY2UgMTk4MC48L3A+PHA+QmFzZWJhbGw8L3A+PHA+Q1ZDQSA0LCBXb29k
cmlkZ2UgMTwvcD48cD5Ub21teSBMaWxlIHRvc3NlZCBhIGNvbXBsZXRlLWdhbWUgdGhyZWUtaGl0
dGVyIHRvIGhlbHAgdGhlIFJveWFscyBkZWZlYXQgdGhlIEJ1bGxkb2dzIGluIHRoZSBDdXlhaG9n
YSBGYWxscyBDaXR5IENsYXNzaWMuPC9wPjxwPkxpbGUgd2Fsa2VkIGZvdXIgYW5kIHN0cnVjayBv
dXQgdHdvIGVuIHJvdXRlIHRvIHRoZSB2aWN0b3J5LjwvcD48cD5BdCB0aGUgcGxhdGUsIFN0ZXZl
biBUYXlsb3IgY29sbGVjdGVkIGEgc2luZ2xlLCB0d28gZG91YmxlcyBhbmQgYSBydW4uPC9wPjxw
Pkpha2UgTWFyZ3JvZmYgZHJvdmUgaW4gdGhlIGxvbmUgcnVuIGZvciBXb29kcmlkZ2Ugd2l0aCBh
IGRvdWJsZSBpbiB0aGUgc2V2ZW50aCBpbm5pbmcuPC9wPjxwPkNyZXN0d29vZCA5LCBSZXZlcmUg
MDwvcD48cD5IdW50ZXIgT3Nib3JuZSBzZXQgdGhlIHRvbmUgb24gdGhlIGhpbGwgd2l0aCBhIGNv
bXBsZXRlLWdhbWUgc2h1dG91dCBvZiB0aGUgTWludXRlbWVuIGluIG5vbmNvbmZlcmVuY2UgYWN0
aW9uLjwvcD48cD5DYXRjaGVyIEpha2ViIFRla2F2ZWMgc2luZ2xlZCBhbmQgaGFkIHRocmVlIFJC
SSwgYW5kIEJyZW5kYW4gSGVyc2hiZXJnZXIgbmFpbGVkIGEgdHdvLXJ1biBkb3VibGUgZm9yIENy
ZXN0d29vZCAoMTQtMTApLjwvcD48cD5DaGlwcGV3YSA3LCYjODIzMjtXYXluZWRhbGUgMDwvcD48
cD5UcmVudCBIYXJyZWxsIHdlbnQgdGhlIGRpc3RhbmNlIGFnYWluIGluIHNodXRvdXQgZmFzaGlv
biB0byBoZWxwIENoaXBwZXdhIGNhcHR1cmUgdGhlIERpdmlzaW9uIElJSSBOb3J3YXluZSBkaXN0
cmljdCB0aXRsZS48L3A+PHA+SGFycmVsbCBhbGxvd2VkIGZpdmUgaGl0cywgc3RyaWtpbmcgb3V0
IGZpdmUgYW5kIHdhbGtpbmcganVzdCB0d28uPC9wPjxwPk9mZmVuc2l2ZWx5LCBKYW1lcyBIdWds
YW5kIGhpdCBhIGhvbWUgcnVuLCBoYWQgdHdvIFJCSSBhbmQgc3RvbGUgYSBiYXNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.