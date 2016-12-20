High school roundup: Archbishop Hoban uses second-quarter surge to top Massillon

PHA+Qm95cyBiYXNrZXRiYWxsPC9wPjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gNjMsJiM4MjMyO01hc3Np
bGxvbiA0ODwvcD48cD5KdW5pb3IgR2FycmV0dCBIb3VzZXIgc2NvcmVkIDE5IHBvaW50cywgYW5k
IHRoZSBob3N0IEtuaWdodHMgKDQtMSkgdXNlZCBhIDIyLXBvaW50IHNlY29uZCBxdWFydGVyIHRv
IHB1bGwgYXdheSBmb3IgdGhlIG5vbmxlYWd1ZSB3aW4gb3ZlciB0aGUgVGlnZXJzICg0LTIpIG9u
IFR1ZXNkYXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPkNvbGxlbiBHdXJsZXkgc2NvcmVkIDE0IHBvaW50cyBmb3Ig
dGhlIEtuaWdodHMuPC9wPjxwPiBKYWxlbiBLaXJrc2V5IGxlZCB0aGUgVGlnZXJzIHdpdGggMTcg
cG9pbnRzLjwvcD48cD5XYWRzd29ydGggNTQsJiM4MjMyO05vcnRoIFJveWFsdG9uIDUwPC9wPjxw
Pkp1bmlvciBDaHJpc3RpYW4gU3phbGF5JiM4MjE3O3MgMTItcG9pbnQgcGVyZm9ybWFuY2UgbGVk
IHRoZSBob3N0IEdyaXp6bGllcyAoMy0zLCAyLTEgU3VidXJiYW4gTGVhZ3VlLU5hdGlvbmFsIENv
bmZlcmVuY2UpIG92ZXIgdGhlIEJlYXJzICgzLTIsIDItMSkuPC9wPjxwPlNvcGhvbW9yZSBKYWNr
IFNpbW1vbnMgc2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBhbmQgZ3JhYmJlZCBzaXggcmVib3VuZHMgZm9yIHRo
ZSBHcml6emxpZXMuPC9wPjxwPkVsbGV0IDkwLCBFYXN0IDY1PC9wPjxwPkphY29iIEtsaW5lIHNj
b3JlZCAyNSBwb2ludHMsIGluY2x1ZGluZyBlaWdodCAzLXBvaW50ZXJzLCB0byBsZWFkIHRoZSB2
aXNpdGluZyBPcmFuZ2VtZW4gKDUtMCwgNC0wKSB0byBhIENpdHkgU2VyaWVzIHdpbiBvdmVyIHRo
ZSBEcmFnb25zICgyLTQsIDItMikuPC9wPjxwPkEuSi4gR2FyZXJpIHNjb3JlZCAxMyBwb2ludHMg
Zm9yIHRoZSBPcmFuZ2VtZW4uPC9wPjxwPkRpYW1vbmQgSm9uZXMgc2NvcmVkIDE1IHBvaW50cyBh
bmQgS2VuZHJpY2sgQnVja2xleSBhZGRlZCAxMyBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBEcmFnb25zLjwvcD48
cD5LZW5tb3JlIDcxLCYjODIzMjtHYXJmaWVsZCA1OTwvcD48cD5UaG9tYXMgV29vZHMgc2NvcmVk
IHNldmVuIG9mIGhpcyAyMSBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIHRvIGhlbHAgdGhl
IHZpc2l0aW5nIENhcmRpbmFscyBwdWxsIGF3YXkgZm9yIHRoZSBDaXR5IFNlcmllcyB3aW4gb3Zl
ciB0aGUgR29sZGVuIFJhbXMuPC9wPjxwPlRoZSBDYXJkaW5hbHMgb3V0c2NvcmVkIHRoZSBHb2xk
ZW4gUmFtcyAxOS05IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBhZnRlciB0cmFpbGluZyBieSB0aHJl
ZSBhZnRlciB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBmb3IgdGhlIHdpbi48L3A+PHA+RGFtb25kIFRheWxv
ciBzY29yZWQgMjUgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgQ2FyZGluYWxzIGFuZCBQYXJpcyBCbGFja3NoZWFy
IGxlZCB0aGUgUmFtcyB3aXRoIDE5IHBvaW50cy48L3A+PHA+UmV2ZXJlIDQ4LCYjODIzMjtLZW50
IFJvb3NldmVsdCAzMDwvcD48cD5QZXRlIE5hbmNlIHNjb3JlZCAxNyBwb2ludHMsIGdyYWJiZWQg
MTEgcmVib3VuZHMgYW5kIGhhZCBzZXZlbiBhc3Npc3RzIGZvciB0aGUgaG9zdCBNaW51dGVtZW4g
aW4gYSBTdWJ1cmJhbi1BbWVyaWNhbiB3aW4gb3ZlciB0aGUgUm91Z2ggUmlkZXJzLiBKb2UgQm95
ZXIgc2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIFJvdWdoIFJpZGVycy48L3A+PHA+V29vZHJpZGdl
IDY4LCYjODIzMjtGaWVsZCA0MTwvcD48cD5NYXNvbiBMeWRpYyBsZWQgdGhlIGhvc3QgQnVsbGRv
Z3MgKDYtMCwgNC0wIFBvcnRhZ2UgVHJhaWwgQ29uZmVyZW5jZS1NZXRybykgd2l0aCAyNCBwb2lu
dHMgaW4gYSB3aW4gb3ZlciB0aGUgRmFsY29ucyAoMC02LCAwLTQpLjwvcD48cD5TdHJlZXRzYm9y
byA2OCwmIzgyMzI7Q292ZW50cnkgNjI8L3A+PHA+S2VzaHVuIEpvbmVzIHNjb3JlZCAyMCBwb2lu
dHMgYW5kIEJyYWRlbiBUdWNrZXIgYW5kIENvcnkgR2lsbGluZ3MgZWFjaCBhZGRlZCAxNiBwb2lu
dHMgZm9yIHRoZSB2aXNpdGluZyBSb2NrZXRzICg0LTEsIDMtMSBQVEMtTWV0cm8pLiBKYXJtb25k
IEhvZ2cgbGVkIHRoZSBDb21ldHMgd2l0aCAyMCBwb2ludHMuPC9wPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIDQ5
LCYjODIzMjtDbG92ZXJsZWFmIDM2PC9wPjxwPlNlbmlvciBBbmRyZXcgSGFubmEgc2NvcmVkIDE2
IHBvaW50cyBmb3IgdGhlIGhvc3QgU3BhcnRhbnMgKDMtMywgMi0yIFBUQy1NZXRybykuPC9wPjxw
Pk1vZ2Fkb3JlIDc1LCYjODIzMjtTb3V0aGVhc3QgNjI8L3A+PHA+SnVzdGljZSBSYW1pcmV6IHNj
b3JlZCAxOSBwb2ludHMsIEphcmVkIER1bm4gYWRkZWQgMTcgcG9pbnRzIGFuZCB0aGUgaG9zdCBX
aWxkY2F0cyAoMi0wLCAyLTAgUFRDLUNvdW50eSkgZGVmZWF0ZWQgdGhlIFBpcmF0ZXMuPC9wPjxw
PkNyZXN0d29vZCA3NywmIzgyMzI7V2F0ZXJsb28gNjE8L3A+PHA+U2VuaW9yIEpvcmRhbiBGYWJy
eSBzY29yZWQgMzEgcG9pbnRzLCBhbmQgdGhlIHZpc2l0aW5nIFJlZCBEZXZpbHMgKDEtMSwgMS0x
IFBUQy1Db3VudHkpIGRlZmVhdGVkIHRoZSBWaWtpbmdzICgyLTQsIDEtMikuIEthbWVyb24gU2hv
Y2tsZXkmIzgyMTc7cyAyNCBwb2ludHMgbGVkIHRoZSBWaWtpbmdzLjwvcD48cD5KYWNrc29uIDgy
LCYjODIzMjtQZXRlcnMgVHdwLiAoUGEuKSAzNTwvcD48cD5Mb2dhbiBIaWxsIHNjb3JlZCAxNyBw
b2ludHMgYW5kIGdyYWJiZWQgMTMgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBQb2xhciBCZWFycyAoNS0wKSBh
dCB0aGUgS1NBIFByZS1Ib2xpZGF5IFRvdXJuYW1lbnQgaW4gT3JsYW5kbywgRmxhLjwvcD48cD5C
b3lzIGJvd2xpbmc8L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIDIsNjMzLCYjODIzMjtHYXJyZXR0c3ZpbGxlIDEs
OTEyPC9wPjxwPkZyZXNobWFuIEJyeWNlICYjMTczO09saXZlciByb2xsZWQgYSBwZXJmZWN0IDMw
MCB0byBicmVhayBCcmFuZG9uIEZsZW1pbmcmIzgyMTc7cyBzY2hvb2wtcmVjb3JkIDI5OSB0byBs
ZWFkIHRoZSBCdWxsZG9ncyAoMTItMCkgYXQgU2t5IExhbmVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.