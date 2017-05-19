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High school roundup: Aurora edges Solon 4-3 in Division I district title game

Beacon Journal staff report

Published: May 19, 2017 - 10:33 PM

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